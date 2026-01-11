विज्ञापन

जया बच्चन ने जब बोटेक्स पर कसा था तंज, मुझे अपनी हर झुर्री और सफेद बाल पर गर्व है

जया बच्चन अपनी राय खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बोटोक्स पर बातचीत की थी.

जया बच्चन ने बोटेक्स पर क्या कहा?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन हमेशा से अपनी सादगी और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने जंजीर, अभिमान, गुड्डी जैसी क्लासिक फिल्मों में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है. एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जया बच्चन अपने विचारों को साफ-साफ सीधे सामने रखने के चलते अक्सर चर्चा में रहती हैं और उनका स्टाइल आज भी लोगों को इम्प्रेस करता है.

फिल्म इंडस्ट्री में जहां कई आर्टिस्ट यंग दिखने के लिए बोटॉक्स, फिलर्स या कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, वहीं जया बच्चन इससे पूरी तरह दूर रहती हैं. कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने बढ़ती उम्र को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा था, “मुझे अपनी हर झुर्री और सफेद बाल पर बहुत गर्व है. मैंने कभी भी अपने चेहरे पर कोई आर्टिफीशियल चीज का इस्तेमाल नहीं किया और न ही कभी करूंगी.”

शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव करवा बटोरी थीं सुर्खियां

कुछ महीनों पहले एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा सुर्खियों में थीं. दरअसल उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव करवाए थे. इसके बाद उन्होंने सिलिकॉन के वो दो बड़े पीस दिखाते हुए शेयर किया था कि वह लंबे समय से इस बोझ के साथ थीं. इसके चलते उन्हें स्वास्थ से जुड़ी तकलीफें होने लगी थीं. उन्होंने बताया कि यह गैरजरूरी बोझ जीवन को दर्दनाक बना देता है. सर्जरी के लिए उन्होंने अपनी डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया. शर्लिन ने अपने वीडियो में सिलिकॉन इम्प्लांट्स को हाथ में लेकर लोगों को सर्तक किया कि ये गलती कोई भी ना करे जो उन्होंने की थी. उन्होंने बताया कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है. कैप्शन में शर्लिन ने लिखा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि गैर जरूरी बोझ के साथ जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है. यह मेरी पर्सनल राय है...हर किसी की अपनी राय हो सकती है. मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के लिए मेरे बेहद कुशल डॉक्टरों की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद.

