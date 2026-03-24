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Bollywood Trivia: जया बच्चन के वो 5 शब्द, जिसने कर दिया था रेखा-अमिताभ को अलग!

रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड की सदाबहार ऑनस्क्रीन जोड़ी से लेकर अफेयर्स तक में शामिल है, जिसके खत्म होने से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर है, जिसमें जया बच्चन के चंद शब्दों ने जादू की तरह काम काम किया और अमिताभ बच्चन रेखा हमेशा के लिए जुदा हो गए.

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Bollywood Trivia: जया बच्चन के वो 5 शब्द, जिसने कर दिया था रेखा-अमिताभ को अलग!
चर्चा में रहा था रेखा-अमिताभ का रिश्ता

रेखा और अमिताभ बच्चन- ये दो ऐसे नाम हैं, जिनका जिक्र तब तब जरूर हुआ करेगा जब बॉलीवुड के अफेयर्स की बात हुआ करेगी. ये बात और है कि दोनों ने कभी अपने इस रिश्ते पर कभी कोई बात नहीं की. न कभी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया और न ही कभी रिलेशनशिप खत्म होने पर कोई बात कही. इसके बावजूद रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड की सदाबहार ऑनस्क्रीन जोड़ी से लेकर अफेयर्स तक में शामिल है, जिसके खत्म होने से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर है, जिसमें जया बच्चन के चंद शब्दों ने जादू की तरह काम काम किया और अमिताभ बच्चन रेखा हमेशा के लिए जुदा हो गए.

रेखा को जया ने बुलाया था घर 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया, जिस दिन के लिए जया बच्चन ने रेखा को दावत में इंवाइट किया था. उस दिन अमिताभ बच्चन शहर से बाहर थे. रेखा बहुत डरी और घबराई हुई थीं. लेकिन जया बच्चन के न्योते को ठुकरा नहीं सकीं. वो जया बच्चन के घर खाने पर पहुंची. उनकी उम्मीदों से परे जया बच्चन ने बहुत सादगी भरे माहौल में उनका स्वागत किया और उनके साथ खाना खाया. रेखा ये देखकर हैरान थीं कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन के बारे में कोई बात कर ही नहीं रही हैं.

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जया के वो 5 जादुई शब्द

रेखा और जया बच्चन चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाते रहे. दोनों के बीच बहुत अच्छे से बातचीत भी होती रही. इस दौरान जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक भी बात नहीं की. खाना पूरा होने के बाद जया बच्चन रेखा को गेट तक छोड़ने आईं. जब रेखा फाइनली जाने लगीं तब जया बच्चन ने एक बात कही, कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी. उनके आखिरी के ये पांच शब्द सुनकर रेखा के होश ही उड़ गए थे. वो ये जानकर हैरान थीं कि जया बच्चन उन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी हैं. इसके बाद रेखा ये समझ चुकी थीं कि अब उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए.

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