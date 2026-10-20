Jailer 2 box office collection Day 5: 5वें दिन जेलर 2 ने मारी बाजी, तोड़े कई रिकॉर्ड, 200 करोड़ क्लब में हुई शामिल

सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' ने तमिल सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है. फिल्म ने किसी तमिल फिल्म के लिए पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी कमाई दर्ज की है. ट्रेड वेबसाइट 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार की इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म ने सोमवार को भारत में लगभग 49.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही 5वें दिन फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 477.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 5 दिनों में वर्ल्डवाइड कमाई 500 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने के साथ ही, फिल्म एक और बड़ा बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन हासिल करने के करीब है.

फिल्म के पहले चार दिनों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार का यह कलेक्शन काफी अहम है. एक लंबे ओपनिंग वीकेंड के बाद, 'जेलर 2' अपने पहले वर्किंग डे में पहुंची. इससे पहले फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 418.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी, जिसमें भारत से 234.25 करोड़ रुपये और विदेशी बाजारों से 184 करोड़ रुपये शामिल थे. अगर यही रफ्तार बनी रहती है, तो फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. 'जेलर 2' ने किसी तमिल फिल्म के लिए पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया है. 'जेलर 2' ने कई बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए, पहले सोमवार को भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का स्थान हासिल कर लिया है. 5वें दिन फिल्म ने भारत में लगभग 49.50 करोड़ रुपये कमाए, जो विजय की फिल्म 'लियो' (Leo) द्वारा सेट किए गए पिछले रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है. 'जेलर 2' ने 'लियो' से काफी बड़ी बढ़त बना ली है, जिसने अपने पहले सोमवार को 39.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फ्रेंचाइजी में रजनीकांत की पिछली फिल्म 'जेलर' 27.30 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इसके बाद विजय की 'बिगिल' और मणिरत्नम की 'पोन्नियिन सेलवन: पार्ट 1' का नंबर आता है.

'जेलर 2' का 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सोमवार को, 'जेलर 2' ने 14,976 शोज के जरिए भारत में लगभग 39.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन (टैक्स घटाकर) किया. इसमें सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहा, जिसने 7,790 शोज़ से 30.50 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु वर्जन ने 2,144 शोज़ से 6.46 करोड़ रुपये जोड़े, जबकि हिंदी वर्ज़न ने 5,042 शोज़ से 2.99 करोड़ रुपये की कमाई की. 5 दिनों के बाद, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन लगभग 239.85 करोड़ रुपये रहा, जबकि देश में इसकी कुल ग्रॉस कमाई 281.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. विदेशों से हुई कमाई को मिलाकर, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 477.75 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में नेट कलेक्शन के मामले में, फिल्म का पहला दिन अब तक का सबसे मजबूत दिन रहा है. पहले दिन 16,599 शोज़ से फिल्म ने 59.70 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे दिन 13,157 शोज़ में कमाई घटकर 37.10 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन वीकेंड पर इसमें फिर से सुधार देखने को मिला.

दशहरे की छुट्टियां 'जेलर 2' की कमाई को बढ़ावा दे सकती हैं

आने वाले दिन 'जेलर 2' के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि त्योहारों की छुट्टियों के दौरान सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. छुट्टियों के दौरान एक और शानदार प्रदर्शन इसे इस साल की सबसे बड़ी थिएट्रिकल सफलताओं में अपनी जगह पक्की करने में मदद कर सकता है.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी टाइगर मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मूर्तियों की तस्करी करने वाले एक गिरोह की जांच करते हैं. रजनीकांत के अलावा, फिल्म में विद्या बालन, एसजे सूर्या, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती और सूरज वेंजारामूडु भी अहम भूमिकाओं में हैं. इनके साथ मोहनलाल, शिव राजकुमार और ऋतिक रोशन भी गेस्ट रोल में नजर आते हैं. इस सीक्वल को नेल्सन दिलीपकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म की एडिटिंग आर. निर्मल ने की है, संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, और सिनेमैटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन ने संभाली है.

