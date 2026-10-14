Jailer 2 Box Office Day 1: पहले दिन 140 करोड़ कमा सकती है रजनीकांत की जेलर 2, टूटेंगे इन फिल्मों के रिकॉर्ड

थलाइवा सिनेमाघरों में दमदार वापसी के लिए तैयार हैं. रजनीकांत 'जेलर 2' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. यह रजनीकांत की पिछली हिट जेलर का सीक्वल है. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म गुरुवार, 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने प्री-सेल्स में ही 50 करोड़ की कमाई हो गई है. ये सभी आंकड़े बताते हैं कि तमिल सुपरस्टार एक और जबरदस्त ओपनिंग डे के लिए तैयार हैं जो हाल के दिनों में ज्यादातर फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ सकता है.

जेलर 2 एडवांस बुकिंग अपडेट

भारत में 'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग 10 अक्टूबर को शुरू हुई थी. कुछ विदेशी इलाकों में यह एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी. फिल्म ने टिकट विंडो पर प्री-सेल्स में ही जबरदस्त शुरुआत की. 14 अक्टूबर (बुधवार) की सुबह तक फिल्म की ओपनिंग वीकेंड के लिए दुनिया भर में एडवांस बुकिंग 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी. हालांकि फिल्म के हिंदी डब ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया है. लेकिन अभी भी उम्मीद है कि 'जेलर 2' में अलग-अलग इंडस्ट्रीज के स्टार्स की मौजूदगी - जिसमें ऋतिक रोशन के कैमियो की भी चर्चा है - इस फिल्म को पैन-इंडिया लेवल पर सफल बना सकती है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

फिल्म की रिलीज को एक दिन बाकी है. 'जेलर 2' की पहले दिन की एडवांस बुकिंग 27 करोड़ ग्रॉस तक पहुंच गई है. कुली (46 करोड़) के बाद ये रजनीकांत की दूसरी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हासिल की है. हो सकता है कि 'जेलर 2' उस आंकड़े को ना छू पाए लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यह 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. इसका मतलब है कि 'जेलर 2' के लिए पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई पक्की है.

इससे यह सीक्वल अपने पहले पार्ट को पीछे छोड़ने में कामयाब हो सकता है जिसने 2023 में 48 करोड़ नेट की ओपनिंग की थी. रजनीकांत की 'कुली' के नाम तमिल सिनेमा में दो साल पहले 65 करोड़ नेट की ओपनिंग का रिकॉर्ड दर्ज है. विदेशों में 'जेलर 2' की परफॉर्मेंस ना सिर्फ 'जेलर' या विजय की 'लियो' से, बल्कि 'कुली' से भी बेहतर रहने की उम्मीद है. फिल्म ने विदेशों में प्री-सेल्स से 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि 'जेलर 2' रिलीज के पहले दिन विदेशों में 7 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी, और कुछ लोग तो इसके 8 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद भी कर रहे हैं. इसका मतलब है कि 'जेलर 2' दुनिया भर में आसानी से 125 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है और शायद 140 करोड़ तक भी पहुंच सकती है.

पैन-इंडिया की बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ेगी 'जेलर 2'

अगर 'जेलर 2' रिलीज के दिन दुनिया भर में 120 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी, तो यह तमिल सिनेमा के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाएगी. इससे आगे सिर्फ 'कुली' (151 करोड़ रुपये) और 'लियो' (142 करोड़ रुपये) होंगी. यह आसानी से रजनीकांत की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे 'जेलर' (91 करोड़ रुपये) और '2.0' (93 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ देगी.

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असल में अगर नेल्सन दिलीपकुमार की इस फिल्म की ओपनिंग 140 करोड़ की होती है, तो यह हाल की बड़ी फिल्मों जैसे यश की 'टॉक्सिक' (136 करोड़ रुपये), शाहरुख खान की 'जवान' (129 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की 'एनिमल' (116 करोड़ रुपये) से भी आगे निकल जाएगी. यह इस साल किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग ('धुरंधर 2' - 203 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन 'धुरंधर 1' की ओपनिंग-डे की कमाई (41 करोड़ रुपये) को आसानी से पीछे छोड़ देगी.

'जेलर 2' के बारे में डिटेल

'जेलर 2' से नेल्सन दिलीपकुमार फिल्म के राइटर और डायरेक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं. इसे सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रजनीकांत, राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना लीड किरदारों में हैं. ममूटी और शिवा राजकुमार के कैमियो रोल हैं, जैसा कि पहले पार्ट में भी था. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इसे UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है और फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट है.