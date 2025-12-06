धर्मेंद्र या अमिताभ नहीं, इस एक्टर की नहीं होती थी सिक्योरिटी चेकिंग, सुपरस्टार बेटी का रहा शादीशुदा ही-मैन संग अफेयर

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जो हीरो नहीं रहे हैं लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग के चलते उन्हें हीरो से ज्यादा पहचान मिली. ऐसे ही कलाकार थे- जगदीश राज. उनका चेहरा और उनका डायलॉग “तुम सब गिरफ्तार हो!” हर किसी की जुबान पर था. जगदीश राज ने सिर्फ 11 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी. साल 1939 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की और बाल कलाकार के रूप में काम किया. धीरे-धीरे छोटे रोल करते हुए वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लगे.

पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी ने बदली किस्मत

साल 1955 में आई फिल्म ‘सीमा' ने उनकी जिंदगी बदल दी. इस फिल्म में उनका पुलिस ऑफिसर का रोल इतना पॉपुलर हुआ कि डायरेक्टर्स ने उन्हें इसी रोल के लिए कास्ट करना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने ‘मधुमती', ‘कानून', ‘काला बाजार', ‘वक्त', ‘जॉनी मेरा नाम', ‘शान', ‘सिलसिला', ‘शक्ति' जैसी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया. कहते हैं कि पुलिस का रोल निभाकर वह इतने मशहूर हो गए थे कि उनकी सेक्योरिटी चेकिंग भी नहीं होती थी.

जगदीश राज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जगदीश राज ने करीब 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो Guinness Book of World Records और Limca Book में दर्ज है. आज तक कोई भी एक्टर इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है. उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की. उनका रोल छोटा होता था, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता था.

बेटी अनीता राज ने बढ़ाया नाम

जगदीश राज की बेटी अनीता राज भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री बनीं. यानी एक्टिंग का टैलेंट उनके परिवार में भी चलता रहा. अनीता राज का नाम सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ भी जुड़ा था. कहते हैं कि फिल्म नौकर बीवी का की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां अनीता राज से बढ़ गई थीं. अनीता उनसे उम्र में काफी छोटी थीं. लेकिन जब हेमा मालिनी को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हुईं और धर्मेंद्र ने खुद अनीता से दूरी बना ली.

साल 2013 में जगदीश राज इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी पुलिस की वर्दी और उनका दमदार अंदाज आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है.



