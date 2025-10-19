थामा तोड़ पाएगी साउथ की इस फिल्म का रिकॉर्ड, दीवाली से दो दिन पहले रिलीज हुई और 2 दिन में ही वसूल लिया बजट

Dude Box Office Collection Day 2: तमिल सिनेमा में इन दिनों जहां बड़े सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक दस्तक दे रही हैं, वहीं युवाओं के बीच लोकप्रिय हो चुके एक्टर प्रदीप रंगनाथन की नई फिल्म 'डूड' ने भी रिलीज होते ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह फिल्म न सिर्फ एक दिलचस्प कहानी के साथ आई है, बल्कि इसमें कॉमेडी, रोमांस और सामाजिक संदेश का भी बेहतरीन मेल देखने को मिला है. प्रदीप की पिछली फिल्मों की सफलता को देखते हुए दर्शकों और ट्रेड एनालिस्ट्स की निगाहें इस फिल्म पर टिकी हुई थीं, और फिल्म ने पहले ही दिन की कमाई से यह बता दिया कि इसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता कम नहीं है. इसके चलते अब देखना यह है कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थामा इस फिल्म को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं. क्योंकि डूड ने पहले दो दिनों में ही बजट की कमाई वसूल ली है.

'डूड' को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी, खासकर युवाओं के बीच. इसका ट्रेलर और गाने वायरल हो चुके थे. फिल्म को 17 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह दिन फिल्म के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ. खास बात यह रही कि इस दिन अन्य बड़ी फिल्में जैसे 'बाइसन' और 'डीजल' भी रिलीज हुई थीं, फिर भी 'डूड' ने अपने लिए जगह बनाई और शानदार कमाई दर्ज की. जबकि अब 21 अक्टूबर को थामा रिलीज होने वाली है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन भारत में 9.75 करोड़ रुपए की कमाई की. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 31 करोड़ का पार हुआ. वहीं दूसरे दिन की कमाई 10 करोड़ पहुंचा. इसके चलते भारत में डूड की कमाई 19.75 करोड़ हो गई है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50 करोड़ पार होने की उम्मीद की जा रही है. खुशी की बात यह है कि फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसे डूड ने वर्ल्डवाइड कमाई के साथ पहले ही दिन वसूल लिया था.

यह आंकड़ा किसी नॉन-मसाला, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. यह फिल्म प्रदीप की अब तक की सबसे मजबूत ओपनिंग फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म का प्रदर्शन खास तौर पर शहरी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के बीच बेहतर रहा, जहां युवाओं की भारी भीड़ देखी गई. 'डूड' की कहानी और स्क्रीनप्ले ने दर्शकों को बांधे रखा है. फिल्म में प्रदीप के साथ ममिता बैजू की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने सराहा है और यही वजह है कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ से भी काफी फायदा मिल रहा है.

फिल्म के डायरेक्टर कीर्तीश्वरन की यह पहली निर्देशित फिल्म है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक संवेदनशील विषय को मनोरंजक तरीके से पेश किया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. फिल्म का संगीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है. बॉक्स ऑफिस पर 'डूड' की ओपनिंग को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि वीकेंड तक फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिलेगा, खासकर त्योहार के माहौल और छुट्टियों की वजह से. अगर फिल्म ऐसे ही दर्शकों को थियेटर तक खींचती रही तो पहले वीकेंड में यह 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर सकती है.