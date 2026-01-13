क्या पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं दिशा पटानी, नूपुर सैनन की शादी में थामा हाथ, फैंस के यूं आए रिएक्शन

दिशा पटानी और पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ डेटिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. यह अफवाहें तब उड़ीं, जब उन्हें उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर की शादी में हाथ पकड़े देखा गया. दिशा पटानी और उनकी बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय उन मेहमानों में शामिल थीं जो नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में मौजूद थे. इस इवेंट के कई वीडियो वायरल हो गए हैं. दिशा पटानी और तलविंदर का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया. तलविंदर, जो पब्लिक में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, वायरल वीडियो में दिशा के साथ बातचीत करते हुए दिखे.

वीडियो में दिशा और तलविंदर हाथ पकड़े हुए मौनी के पति सूरज नांबियार के साथ हंसते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो Reddit पर पहुंचा और चर्चा का विषय बन गया. एक कमेंट में लिखा था, "ऐसा लगता है कि दिशा सिर्फ एक मुलाकात के बाद ही सबके साथ जल्दी से करीबी रिश्ता बना लेती है." एक और कमेंट में लिखा था, "यार, वे एक हॉट कपल हैं. अगर यह रिश्ता शादी तक पहुंचता है, तो दिशा ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपग्रेड किया है." उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ देखे जाने के बाद अटकलें और तेज हो गईं. वहां तलविंदर ने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था.

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही दिशा अरशद वारसी के साथ गोवा में थीं, जब उन्हें एक मिस्ट्री मैन के साथ कार में देखा गया था. वीडियो में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था. इंटरनेट पर कयास लगाए जा रहे थे कि वह तलविंदर हो सकते हैं. हालांकि न तो दिशा पटानी और न ही तलविंदर ने अपने रिश्ते के बारे में अफवाहों को नकारा है और न ही पुष्टि की है.

दिशा पटानी पहले टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही थीं

दिशा पटानी पहले टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका ब्रेकअप 2022 के बीच में हुआ था. हालांकि, कपल ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया. ब्रेकअप की खबरों के बीच, टाइगर श्रॉफ ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कहा था कि वह सिंगल हैं. ब्रेकअप के बावजूद, दिशा टाइगर के परिवार के साथ अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी मां आयशा श्रॉफ और बहन कृष्णा श्रॉफ से बातचीत करती हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो, दिशा आखिरी बार शिवा द्वारा निर्देशित तमिल भाषा की एपिक फैंटेसी एक्शन फिल्म कंगुवा में नजर आई थीं.