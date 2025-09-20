विज्ञापन

सलमान खान की इस फिल्म के दौरान दिशा पटानी को लगी थी सिर पर गहरी चोट, 6 महीने के लिए चली गई थी याददाश्त

दिशा पटानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2022 में मेरे सिर में चोट लगी और मैं सब कुछ भूल गई.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में आर्टिस्ट को अक्सर उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए सराहा जाता है, लेकिन कई आर्टिस्ट अपने स्ट्रगल के चलते भी चर्चा में रहते हैं.  ऐसे में आज हम आपको फेमस एक्ट्रेस दिशा पटानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हाल ही में अपने घर पर हुई गोलीबारी को लेकर सुर्खियों में हैं. बता दें, एक समय था, जब सिर पर चोट लगने के बाद उनकी 6 महीने तक याददाश्त चली गई थी. आइए जानते हैं, कैसे लगी थी चोट. सलमान खान की फिल्म भारत की तैयारी के दौरान, दिशा पटानी अपने रूटीन के अनुसार, जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रही थीं, तभी उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. बता दें, सिर के बल गिरने से उन्हें गहरा सदमा लगा, लेकिन उसके बाद का नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था. बताया जाता है सिर में चोट लगने से दिशा छह महीने के लिए अपनी याददाश्त खो बैठीं थी.

एक इंटरव्यू में दिशा ने बताया कि यह दौर उनके जीवन सबसे परेशान करने वाला था. साल  2022 में, उन्होंने कहा था, "मेरे सिर में चोट लगी और मैं सब कुछ भूल गई. अगर मैं याद करना चाहूं तो भी मुझे कुछ याद नहीं रहता"

आसान नहीं था चोट से उबरना
दिशा पटानी के ठीक होने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी. अपने रिकवरी फेज के दौरान, दिशा अक्सर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपडेट शेयर करती रहती थीं. एक बार, उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने खुद को ठंडे पानी में पैर डुबोते हुए दिखाया और कैप्शन देते हुए लिखा, "क्या मैं एक हफ्ते तक 'Injury-Free' रह सकती हूं.  बता दें, उन्होंने अपने बंधे हुए पैर की एक और तस्वीर भी शेयर की और कैप्शन में लिखा, "कुछ पुरानी रिकवरी की ओर वापस."

फिल्म 'भारत' में दिशा पटानी की भूमिका
सलमान खान की फिल्म भारत 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें दिशा पटानी ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी. बता दें, इस फिल्म में दिशा पटानी और सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर और अन्य बेहतरीन आर्टिस्ट शामिल थे.


 

