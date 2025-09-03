विज्ञापन

56 साल के WWE रेस्लर और एक्टर 27 साल छोटी इस एक्ट्रेस को कर रहे डेट? फोटो हुई वायरल

डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार डेव बतिस्ता की एक फोटो सुर्खियों में आ गई है. इसमें वह एक्ट्रेस मारिया बकालोवा के साथ नजर आ रहे हैं. जिसके बाद से दोनों की डेटिंग की खबरों को हवा मिल गई और इसके साथ ही दोनों के बीच उम्र का अंतर भी सुर्खियों में है.

27 साल छोटी है डेव बतिस्ता की गर्लफ्रेंड?
डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और हॉलीवुड एक्टर डेव बतिस्ता एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. क्या डेव बतिस्ता को अपनी जिंदगी में कोई खास मिल गया है? बुल्गेरियन एक्ट्रेस मारिया बकालोवा ने डेव बतिस्ता के साथ एक फोटो शेयर की है और उन्हें खास दोस्त बताया है. इसके बाद से दोनों की डेटिंग को लेकर खबरें आने वलही है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मारिया उनके लिए दोस्त से कुछ ज्यादा है. हालांकि अभी तक इस कपल ने इस खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. यही नहीं डेव बतिस्ता और मारिया बकालोवा की उम्र में 27 साल का अंतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

कौन है मारिया बकलोवा

मारिया का जन्म 4 जून, 1996 को बुल्गारिया के बर्गास में हुआ था. उन्होंने छोटी ही उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने सिंगिंग, एक्टिंग और म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया था. 12 साल की उम्र में ही उन्होंने थिएटर सीख रही थीं. उनकी सबसे बड़ी सफलता 2020 में आई फिल्म बोरात सब्सिकेंट' से मिली. एक्ट्रेस को इस रोल के लिए कई नॉमिनेशन भी मिले थे. इस फिल्म के बाद से हर कोई उनका फैन हो गया था.

मारिया की फिल्में

पिछले कुछ सालों में, इस एक्ट्रेस ने हॉलीवुड और बल्गेरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दोनों में अपनी एक्टिंग के माध्यम से अच्छी-खासी कमाई की है. बोरात सीक्वल में उनकी शानदार भूमिका उनके करियर के लिए एक बहुत अच्छा मोड़ साबित हुई, जिसने न केवल उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई, बल्कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए भी उनके दरवाजे खोल दिए. मार्वल और डीसी फिल्मों में उनकी आवाज वाली भूमिकाओं ने भी उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने में मदद मिली.

डेव और मारिया की उम्र में 27 साल का अंतर

मारिया और डेव अपने रिलेशनशिप की वजह से  सुर्खियां बटोर रहे हैं. हालांकि, सिर्फ़ उनके रोमांस के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी उम्र के बड़े अंतर के लिए भी. जी हां, डेव और मारिया की उम्र में लगभग 27 साल का अंतर है. जहां डेव 56 साल के हैं, वहीं एक्ट्रेस केवल 29 साल की हैं, जिससे भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

