IPL 2025: ओपनिंग सेरेमनी से वायरल शाहरुख खान, रिंकू सिंह और विराट कोहली का वीडियो, झूमे जो पठान पर करते दिखे डांस

आईपीएल 2025 का आगाज हो गया है. इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का पहला मैच पिछले सीजन के विनर कोलकाता नाइट राइडर्स और रोयल चैलेंजर्स बैंग्लोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ. जहां श्रेया घोषाल, दिशा पाटनी और करण औजला जैसे सितारों ने ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया. लेकिन शो के सीन स्टीलर शाहरुख खान रहे, जिन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी पठान फिल्म के गाने झूमे जो पठान पर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, दो किंग एक ही फ्रेम में. दूसरे यूजर ने लिखा, विराट कोहली बहुत अच्छे डांसर हैं और वह एसआरके को डांस में हरा सकते हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, विराट और एसआरके को देखना प्योर गोल्ड है. चौथे यूजर ने लिखा, आइकॉनिक जोड़ी.

KING OF BOLLYWOOD 🤝 KING OF CRICKET.



- Virat Kohli and Shah Rukh Khan dancing on 'Jhoome Jo Pathan'.pic.twitter.com/XsuHbR17k9