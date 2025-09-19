विज्ञापन

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में समीर वानखेड़े का कैमियो... आर्यन खान की सीरीज को देख फैंस दे रहे रिएक्शन

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद फैंस समीर वानखेड़े का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में समीर वानखेड़े का कैमियो... आर्यन खान की सीरीज को देख फैंस दे रहे रिएक्शन
आर्यन खान ने समीर वानखेड़े पर कसा तंज
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर बीते दिन से स्ट्रीम हो रही है. इस सीरीज में कई हाई प्रोफाइल कैमियो फैंस को देखने को मिले हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. हालांकि जिस चीज ने दर्शकों का ध्यान खींचा है वह पहले एपिसोड में आर्यन खान की पर्सनल लाइफ के एक हिस्से का जिक्र होना है. दरअसल, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के पहले एपिसोड को देखकर लगता है कि आर्यन ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेड़े पर कटाक्ष किया है, जिन्होंने उन्हें 2021 में एक ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था. 

एक सीन, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें शो के लीड लक्ष्य एक पार्टी अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक कैरेक्टर, जो बिल्कुल समीर वानखेड़े से मिलता जुलता है. वह पुलिस वैन में एंट्री करता है और ऐलान करता है कि वह आज इस वेन्यू पर रेड मारेगा. इतना ही नहीं आगे वह सत्यमेव जयते कहता हुआ नजर आते है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि समीर वानखेड़े अक्सर आर्यन खान के केस में एक्स पर इस नेशनल मोटो को दोहराते हुए नजर आए थे. 

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये कैरेक्टर दावा करता है कि वह ड्रग्स के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना चाहता है. क्लिप में वह वाइट शर्ट और डार्क पैंट्स में नजर आता है. इस सीन को देखने के बाद फैंस ने चुटकी ली है. एक यूजर ने लिखा, आर्यन खान ने समीर वानखेड़े को रोस्ट कर दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई ने समीर वानखेड़े की लाइफ को रोस्ट कर दिया है. एक्टर बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहा है. यह क्रेजी है. तीसरे यूजर ने लिखा, अंदाजा लगाइए आर्यन खान ने किस पर तंज किया है. 

बता दें, 2021 में समीर वानखेड़े उस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने आर्यन खान को मुंबई में एक क्रूज पार्टी के दौरान ड्रग्स रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Bads Of Bollywod, Sameer Wankhede, Aryan Khan, Shah Rukh Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com