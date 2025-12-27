विज्ञापन

80 करोड़ के पनवेल वाले फार्महाउस में मनाया सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन, देखें जिम से स्विमिंग पूल की झलक

सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस 150 एकड़ में फैला है और इसमें एक भाईजान ने एक बंगला भी बनाया हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
80 करोड़ के पनवेल वाले फार्महाउस में मनाया सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन, देखें जिम से स्विमिंग पूल की झलक
सलमान खान ने पनवेल के फार्महाउस में मनाया 60वां बर्थडे
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान आज अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर सलमान को उनके फैंस,फैमिली और फ्रेंड्स सभी विश कर रहे हैं. बीती रात सलमान ने अपना 60वां बर्थडे अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया. यहां बॉलीवुड के सुल्तान ने अपनी फैमिली, रिश्तेदार और खास दोस्तों के बीच केक काटा. सलमान ने अपने बर्थडे के मौके पर काली टी-शर्ट पर ब्लू डेनिम पहनी हुई थी. 'सिकंदर' के बर्थडे सेलिब्रेशन पर पूरा फार्म हाउस जगमगा उठा था. बॉलीवुड के 'गॉडफादर' के 60वें बर्थडे पर जानेंगे उनके 80 करोड़ रुपये के फार्म हाउस के बारे में, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

जिम से सलमान खान शेयर करते हैं तस्वीरें

80 करोड़ रुपये के पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान का पर्सनल जिम है, जहां से वह हर दूसरे दिन अपनी मसल्स वाली तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. भाईजान का यह फार्म हाउस 150 एकड़ में फैला हुआ है. भाई काम से फ्री होने के बाद यहां अपनी पर्सनल लाइफ को एन्जॉय करते हैं.

फार्महाउस में खूब खेती करते हैं सलमान खान

सलमान ना सिर्फ एक्टर बल्कि एक आर्टिस्ट, होस्ट, बाइकर और प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ भाईजान एक किसान भी हैं. सलमान ने कोविड 19 के दौरान अपने फार्म हाउस में किसानी की थी. उन्हें फार्म हाउस में फसलों को बोते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए और किसानी करते हुए देखा गया था.

पार्टियों के लिए बनाया है बंगला 

फार्म हाउस में अपना कीमती समय बिताने, फैमिली, फ्रेंड्स और गेस्ट संग जश्न मनाने के लिए भाईजान ने यहां एक बंगला भी बनाया हुआ है, जहां से पार्टी की तस्वीरें और वीडियो आते रहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Salman Khan Panvel Farmhouse
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com