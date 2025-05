जम्मू में हैं अनुपम खेर के कजिन, पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने किया नाकाम तो शेयर किया वीडियो, लिखा- कोई भी मिसाइल हम...

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान द्वारा शहर में ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू करने के तुरंत बाद जम्मू में अपने चचेरे भाई के साथ एक दिल जीतने वाली बातचीत शेयर की है. दरअसल, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों में गुरुवार शाम को जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएस पुरा, अरनिया और क्षेत्र में सैन्य स्टेशनों सहित एक दर्जन से अधिक स्थानों को निशाना बनाया गया. ये हमले भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है. हालांकि, भारत की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली द्वारा आने वाले सभी खतरों को सफलतापूर्वक रोका जा रहा है.

इसी पर अनुपम खेर ने रिएक्शन देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जो कि उनके कजिन सुनील खेर ने जम्मू से भेजा है. वीडियो में पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना द्वारा निष्क्रिय करते हुए देखा जा सकता है. इस पोस्ट के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, मेरे चचेरे भाई #SunilKher ने यह वीडियो जम्मू में अपने घर से भेजा है. मैंने तुरंत फोन किया और उससे पूछा कि क्या वह और उसका परिवार ठीक है? वह थोड़ा गर्व से हंसा और बोला, भैया! हम भारत में हैं! हम हिंदुस्तानी हैं. हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही हैं. आपकी टेंशन मत लो. वैसे भी कोई भी मिसाइल हम ज़मीन पर नहीं लगने दे रहे." जय माता की! भारत माता की जय!

My cousin brother #SunilKher sent this video from his home in Jammu. I called immediately and asked him if he and his family are ok? He laughed a little proudly and said, भैया! हम भारत में है! हम हिंदुस्तानी है।हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है।आप टेंशन मत… pic.twitter.com/fv8UmCILC0