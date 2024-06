IND VS ENG: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, वरुण धवन से लेकर अजय देवगन तक, स्टार्स ने दिया ये रिएक्शन

Team India In T20 World Cup Final: ऐतिहासिक पल आ गया है. इंडियन क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई है. दरअसल, टीम इंडियन ने शुक्रवार को 68 रन से इंग्लैंड को सेमी फाइनल में हरा दिया है, जिसके बाद केवल फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स के बीच भी खुशियों की लहर दौड़ गई। है. जहां सोशल मीडिया पर फैंस कैप्टन रोहित शर्मा और उनकी टीम के फाइनल मैच देखने के लिए बेताब हैं तो वहीं अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और वरुण धवन जैसे सितारों ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई दी है और फाइनल के लिए अपना एक्साइटमेंट शेयर किया है.

अजय देवगन ने एक्स पर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का एक्साइटमेंट शेयर करते हुए लिखा, "यह दिखाने का समय आ गया है कि हमारी वापसी > असफलता... इतिहास रचने से बस एक कदम दूर! अच्छा खेला बॉयज! घर (ट्रॉफी) लाने का समय आ गया है."

It's time to show that our Comeback > Setback 🇮🇳

Only a step away from creating history! Well played boys! Time to bring home the 🏆#IndvsEng2024 #T20IWorldCup pic.twitter.com/4JCfB5AX7N — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 27, 2024

Well played India! 🇮🇳

Whatta clinical and dominating self assured performance by this bunch, esp Rohit, SKY, Kuldeep, Axar, Bumrah. Well deserved finalists! You got this guys! 🏆 💪🩵 — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 27, 2024

आयुष्मान खुराना ने एक्स पर लिखा, अच्छा खेला इंडिया! इस ग्रुप ने क्या शानदार और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी, खासकर रोहित, स्काई (सूर्य कुमार यादव), कुलदीप, अक्षर, बुमराह. फाइनलिस्ट के हकदार थे! आपने यह कर दिखाया!"

वरुण धवन और विक्रांत मेसी ने भी टीम इंडिया को चीयर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की औऱ टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी.

इसके अलावा विक्रांत मेसी ने सूर्या कुमार यादव की फोटो शेयर करते हुए लिखा, स्काइ लिमिट है. वहीं रोहित शर्मा की फोटो के साथ लिखा, बॉस.

Just one more step away from glory! Come on Team India!! All the best for the #T20WorldCup finals! 💪🏽🇮🇳 pic.twitter.com/nfUlW7DXRL — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) June 27, 2024

इसके अलावा अभिषेक ने हौसला बढ़ाते हुए लिखा, "ग्लोरी से बस एक कदम और दूर हैं! आओ टीम इंडिया!! #T20WorldCup फाइनल के लिए शुभकामनाएं."