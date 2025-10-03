भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने 2 साल से नहीं की कोई फिल्म, साल में कमाए 3190 करोड़, 7790 करोड़ का है एंपायर

90 के दशक में रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, काजोल, जूही चावला जैसी एक्ट्रेसेस ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया. लेकिन सबसे अमीर एक्ट्रेस की बात आती है तो जूही चावला का नाम सबसे ऊपर आता है. वह भले ही दो साल से किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन अपने वेंचर्स, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स से उन्होंने 7,790 करोड़ का एंपायर जरुर खड़ा कर लिया है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, जूही चावला और उनकी फैमिली की कमाई में 69 प्रतिशत का जंप पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है.

रिपोर्ट के अनुसार, जूही चावला की कमाई का ज्यादात्तर हिस्सा नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स से है, जिसके चलते वह सिनेमा की सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली एक्ट्रेस हैं. हालांकि एक्टर्स की लिस्ट में वह शाहरुख खान से पीछे हैं, जिनकी कमाई 12,490 करोड़ है. हालांकि 2,160 करोड़ की कमाई के साथ ऋतिक रोशन, 1,880 करोड़ की कमाई के साथ करण जौहर और 1,630 करोड़ की कमाई के साथ अमिताभ बच्चन को जूही चावला ने पीछे छोड़ा है.

जूही की संपत्ति का बड़ा हिस्सा आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी में से एक, कोलकाता नाइट राइडर्स में उनकी हिस्सेदारी से आता है. वह अपने पुराने दोस्त और को स्टार रहे शाहरुख खान और अपने पति जय मेहता के साथ, अपनी-अपनी कंपनियोंरेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप के जरिए केकेआर की सह-मालिक हैं.

इसके अलावा आईपीएल 2024 में खिताब जीतने के बाद केकेआर की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ गई है. हुलिहान लोके के आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी (जून 2024) के अनुसार, लीग का कुल मूल्य बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें अकेले केकेआर का मूल्य 1,915 करोड़ रुपये था. वहीं पिछले साल के मुकाबले जूही चावला की कुल नेटवर्थ 4,600 करोड़ थी. इसमें एक साल में 3,190 करोड़ जूही ने जोड़े हैं. वहीं इसके साथ ही उन्होंने M3M Hurun India Rich List 2025 की लिस्ट में टॉप 10 सेल्फ मेड वुमन में 6वें नंबर पर हैं.

एक्टिंग करियर की बात करें तो जूही चावला ने 1986 में सल्तनत से एक्टिंग डेब्यू किया था. जबकि वह 90 से 2000 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं. 2010 के बाद से वह कुछ ही प्रोजेक्टस का हिस्सा रही हैं. जबकि आखिरी बार वह 2023 में नेटफ्लिक्स फ्राइडे नाइट प्लान में नजर आई थीं, जिसमें बाबिल खान भी थे.

