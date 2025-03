IND vs NZ: न्यूजीलैंड से टॉस हारा भारत, सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए मजेदार मीम्स, बोले- टॉस तेरा था मैच मेरा होगा...

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल (ICC Champions Trophy 2025) मुकाबला शुरू हो गया है. जहां दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में उत्साह का माहौल है तो वहीं देश के लोग भारत की जीत की प्रार्थना में जुट गए हैं. इसी बीच भारत से न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. वहीं यह 15वां बार होगा जब रोहित शर्मा टॉस हारे हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है. वहीं बॉलीवुड मीम्स की बाढ़ सोशल मीडिया पर आ गई है.

Rohit Sharma after losing the toss for 483362829th time #INDvsNZ pic.twitter.com/77lyMOPD7d