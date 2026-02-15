इतिहास का सबसे बोरिंग IND vs PAK मैच, डायरेक्टर ने कुछ यूं किया मैच का रिव्यू

India vs Pakistan: T20 वर्ल्डकप के महामुकाबले में भारत ने बुलंद हौसलों के आगे पाकिस्तान की टीम पस्त नजर आई. यही वो पल था जिसका सभी को इंतजार था. भारत की इस जीत ने शिवरात्रि के त्योहार को और खास बना दिया है. इससे पहले भी भारतीय टीम त्योहारों के मौके पर फैन्स को तोहफे देती आई है और अब एक बार फिर शिवरात्रि के त्योहार को भारतीय टीम ने पूरे देश के लिए खास बनाने का काम किया. इस जीत वाली फीलिंग के साथ श्रीलंका का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. वहां मौजूद हर एक भारतीय टीम के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल दिखी. भारतीय टीम ने शुरुआत ही ऐसी की थी कि पाकिस्तान के हौसले पहले ही पस्त हो गए. भारत की टीम ने तीन ओवर में तीन विकेट गंवा दिए थे और ये शानदार शुरुआत दी थी हार्दिक पंड्या ने. हार्दिक ने पहले एक विकेट लिया और फिर बुमराह ने साथ दिया. दो ओवर में तीन विकट चटका कर पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो गया था.
हार्दिक ने पहले ओवर में एक विकेट लिया. इसके बाद आए बुमराह उन्होंने एक ओवर में दो विकेट लिए. इस शानदार शुरुआत के बाद मैच हमारे हाथ से निकल जाए ऐसा कैसे हो सकता था. रिजल्ट हमारे पाले में था और ये अब साबित हो ही चुका है. बता दें कि डायरेक्टर मधुर भंडारकर तो पहले ही कह चुके थे कि भारतीय टीम ही जीतेगी. ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले ही पता था कि हमारी टीम आज मैदान में झंडे गाड़ने ही वाली है. खैर उन्होंने जीत से पहले जीत का भरोसा जताया था और अब मैच में भारत की जीत के बाद फैन्स और तमाम बॉलीवुड सेलेब्स टीम को बधाई दे रहे हैं. एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान ने टीम को बधाई दी.
Congratulations to Team India for winning the match #INDvsPAK with Dabangg style!— KRK (@kamaalrkhan) February 15, 2026
And a huge congratulations to team Pakistan for one more Beizzati.#T20WorldCup2026
कुनाल कोहली भारत वर्सेज पाकिस्तान मैच देखकर हो गए बोर
This has to go down in history as the most boring #INDvsPAK match EVER. Too one-sided. #Pakistan is nowhere near this #India team. This is not the greatest rivalry ever. Their previous teams were much better & put up close fights and great games. This team wouldn't beat most of…— kunal kohli (@kunalkohli) February 15, 2026
एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना ने पाकिस्तान की टीम पर कुछ यूं चुटकी ली.
सलमान अली भागा 🙌— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) February 15, 2026
बुमराह 🔥
रितेश देशमुख ने भारत की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, जय जय जय...जय हे.
Jaya Jaya Jaya …. Jai Hey !!!! 🇮🇳— Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 15, 2026
अनुपम खेर ने यूं दी बधाई
अजय देवगन ने भारत की जीत पर दिया ये रिएक्शन
This brilliant team makes winning look like a cakewalk— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 15, 2026
Kya khela hai! 🙌🇮🇳#IndVsPak #T20WorldCup2026
साउथ के सुपरस्टार ममूटी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी
Congratulations to the Indian Cricket Team on their victory over Pakistan at the ICC Men's #T20WorldCup2026— Mammootty (@mammukka) February 15, 2026
A proud moment for the nation 🇮🇳 pic.twitter.com/Vv8GVwxwju
