Ikkis Box Office Collection Day 5: इक्कीस की धीमी हुई रफ्तार, पांचवें दिन कमाई इतने करोड़

Ikkis Box Office Collection Day 5: मशहूर निर्देशक श्रीराम राघवन की युद्ध ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' ने रिलीज के बाद शुरुआती दिनों में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन पांचवें दिन यानी सोमवार को कमाई में तेज गिरावट देखी गई. फिल्म ने पहले पांच दिनों में भारत में करीब 20.3 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है.'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी और देशभर में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है. फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है. अरुण उस समय सिर्फ 21 साल के थे, इसलिए फिल्म का नाम 'इक्कीस' रखा गया.

ये भी पढ़ें: Pawan Singh ने नशे की हालत में किया मिसबिहेव ? साथ खड़ी हीरोइन के हाथ से जबरन खाया केक

अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. वे अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने उनके पिता की भूमिका निभाई है, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई. फिल्म में जयदीप अहलावत और अन्य कलाकार भी हैं.

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार:

- पहले दिन (गुरुवार): करीब 7 करोड़ रुपये

- दूसरे दिन (शुक्रवार): 3.5 करोड़ रुपये

- तीसरे दिन (शनिवार): 4.65 करोड़ रुपये (32% की बढ़ोतरी)

- चौथे दिन (रविवार): 5 करोड़ रुपये

- पांचवें दिन (सोमवार): सिर्फ 0.8 करोड़ रुपये के आसपास

वीकेंड में फिल्म ने कुल करीब 20 करोड़ रुपये कमाए, जो ठीक माना जा सकता है. लेकिन सोमवार को कमाई में भारी गिरावट आई, जो वीकडे की आम समस्या है. दर्शकों की संख्या कम होने और अन्य बड़ी फिल्मों की वजह से यह गिरावट आई है. फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. सेना के बलिदान को सम्मान देने और कलाकारों के अभिनय की तारीफ हुई, लेकिन कहानी में कुछ कमियां बताई गईं. फिर भी, यह भावनात्मक कहानी दर्शकों को छू रही है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म का दबदबा बना हुआ है, जिसने स्क्रीन्स पर कब्जा जमाया है. ऐसे में 'इक्कीस' को आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मुंह के प्रचार पर निर्भर रहना पड़ेगा.