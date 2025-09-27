'हर हफ्ते 1000 रुपए दूं तो, मुझे 10 बार किस करना', जब सैफ के सामने प्रोड्यूसर ने रख दी थी ऐसी डिमांड

सैफ अली खान 90 के दशक से अब तक बॉलीवुड पर छाए हुए हैं. आज उनकी गिनती टॉप हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है. उनकी मां शर्मिला टैगोर गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेस हैं, बावजूद इसके एक्टर बॉलीवुड में स्ट्रगल करना पड़ा था. कहा जाता है कि सैफ को उनकी डेब्यू फिल्म से ही निकाल दिया गया था. लेकिन एक्टर अपनी मेहनत से अपने करियर को ट्रैक पर लाए. फिलहाल वह अक्षय कुमार के साथ अपनी अगली फिल्म शूट कर रहे हैं और इस बीच एक्टर ने अपने करियर के अप एंड डाउन के बारे में बात की. एक्टर ने बताया कि एक प्रोड्यूसर ने एक दफा उनके सामने एक अजीबो गरीब डिमांड रख दी थी.



प्रोड्यूसर ने सैफ से की अजीबो-गरीब डिमांड

दरअसल, आज करोड़ों रुपए फीस लेने वाले एक्टर को कभी एक हफ्ते तक काम करने के लिए एक हजार रुपये फीस मिली थी और उसके लिए भी प्रोड्यूसर ने एक्टर के सामने बहुत ही अजीब डिमांड रख दी थी. एक्टर ने खुलासा किया कि प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि वह जब भी उन्हें पैसे देंगी तो एक्टर को उनके गाल पर 10 बार किस करनी होगी. सैफ एक नवाब खानदान से हैं और बावजूद इसके उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कई अजीब फेज से गुजरना पड़ा. सैफ ने कहा, 'मैंने फिल्मों में लीड से लेकर हर तरह का रोल किया, मेरी कुछ फिल्में चली तो कुछ फ्लॉप भी हुईं, लेकिन 90 का दशक मेरे लिए एक नेट प्रैक्टिस करने जैसा था'.



सैफ अली खान का करियर

एक्टर ने आगे कहा, 'मैंने 90 के दशक में करियर में जो गलतियां की उनसे सबक लिया और सीखता चला गया'. सैफ ने बताया कि वह अपने करियर के पहले बीस साल में रिलीज हुई उन सभी फिल्मों को दोबारा देखते हैं और यह चेक करते हैं कि वह अपने करियर में कितने आगे बढ़ चुके हैं और उनकी ग्रोथ कितनी हुई है. 1993 में फिल्म परंपरा से डेब्यू करने वाले एक्टर मौजूदा साल में फिल्म ज्वेल थीफ में दिखे थे. अब सैफ अली खान अपने को-एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार के साथ फिल्म हैवान की शूटिंग कर रहे हैं. यह फिल्म भूल भुलैया के डायरेक्टर प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं.