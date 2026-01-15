बर्थडे मनाते ही उदासी की बात क्यों करने लगे ऋतिक रोशन? बोले- 90 सेकंड तक...

अभिनेता ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर अक्सर खास पोस्ट कर फैंस के साथ रूबरू होते रहते हैं. लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने बताया कि अचानक आई उदासी को दूर कैसे करें. उन्होंने इससे निपटने का आसान उपाय भी बताया. ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक गहन और विचारोत्तेजक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सुबह की अचानक आई उदासी और भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है. पोस्ट की शुरुआत उन्होंने मजाकिया अंदाज में "कानूनी चेतावनी: बेमतलब की सुबह की बकवास" लिखकर की.

ऋतिक ने लिखा कि अच्छा समय बीतने के बाद अचानक दुनिया की सारी बुराइयां सामने आ जाती हैं. अच्छी चीजें भी अपना दूसरा, नकारात्मक पहलू दिखाने लगती हैं और दिन तेजी से बीतता जाता है. उन्होंने बताया कि हम कितनी समझदारी से इन भावनाओं को तोड़-मरोड़ कर अपनी थ्योरी बनाते हैं, कारण ढूंढते हैं और समाधान सोचते हैं, लेकिन फिर भी इस बेतुकी, बेमतलब उदासी से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते. यह उदासी बिना चेतावनी के हमें अपनी जद में ले लेती है.

ऋतिक ने आगे कहा कि वह अपनी मौजूदा भावनाओं को शब्दों में उड़ेल रहे हैं. बड़े-बड़े शब्दों से उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे आकर्षक तरीके से पेश कर रहे हैं. उन्होंने दुनिया की इस हालत पर चिंता जताई जहां बेमतलब चीजों को इतना अच्छे से पेश किया जाता है कि वे जरूरी और तार्किक लगने लगती हैं. फिर उन्होंने साइंस का जिक्र किया – न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. जिल बोल्टे टेलर के अनुसार, कोई भी भावना अपने शुद्ध रूप में सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है. उसके बाद वह बदल जाती है या किसी दूसरी भावना में मिल जाती है, तो ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है.

उन्होंने लिखा, "इसमें मुझे 45 सेकंड लगे, 45 बाकी हैं." पोस्ट के अंत में उन्होंने उन लोगों को मेंशन किया जो इस अजीब पोस्ट को समझ नहीं पाएंगे या बाद में नाराज होंगे. उन्होंने कहा, "मेरे दोस्तों, आप सच में जिंदगी वैसे जी रहे हैं जैसे इसे जीना चाहिए." ऋतिक रोशन अक्सर अपनी पर्सनल जर्नी, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते हैं.