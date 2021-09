ऋतिक रोशन ने शेयर की मिरर सेल्फी, दिखाया अपना स्टाइलिश अंदाज...Photo वायरल

मिरर सेल्फी की शेयर

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) द्वारा ये फोटो इंस्टा स्टोरी पर शेयर की गई है. उन्होंने एक मिरर सेल्फी फोटो शेयर की है. जिसमें देखा जा सकता है कि, ऋतिक काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने लिख है 'My partner Mr. blue steel. With my other fav Mr. grey. Reunited again'.

ऋतिक रोशन की वाली फिल्में

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने हाल ही में फिल्म 'फाइटर' का ऐलान किया था. जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में होंगी. वहीं इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे. इसके अलावा उनकी क्रिस-4 भी उनके पाइपलाइन में हैं. साथ ही ये भी खबर है कि फिल्म 'विक्रम वेधा' के हिंदी रीमेक में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में सैफ अली खान पुलिस का किरदार निभाएंगे. 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले ऋतिक रोशन आखिरी बार फिल्म वॉर में नजर आए थे.