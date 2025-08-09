रिलीज से पहले ही वॉर 2 पर भारी पड़ी कुली, ऋतिक-NTR से रजनीकांत की फिल्म निकली बहुत आगे, जानें कितनी हुई बुकिंग

इस आजादी दिवस पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में वॉर 2 और कुली में तगड़ा क्लैश होने जा रहा है. दोनों ही फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. दोनों ही फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप है. वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे मास एक्शन एक्टर नजर आएंगे तो वहीं इंडियन सिनेमा के थलाइवा रजनीकांत अपनी एक्शन फिल्म कुली से धमाका करने के लिए तैयार हैं. दोनों फिल्मों की रिलीज में अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है. ऐसे में एक नजर डालेंगे दोनों फिल्मों की ओवरसीज एडवांस बुकिंग पर.



रजनीकांत की कुली

फिल्म कूली की ताकत यह है कि इसमें 73 साल के साउथ सुपरस्टार रजनीकांत हैं. यही नहीं, फिल्म में मास स्टार नागार्जुन और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी एक्शन करते नजर आएंगे और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कुली के डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं, जो कमल हासन के साथ विक्रम और थलापति विजय के साथ मास्टर और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं.



वॉर 2 में ऋतिक-जूनियर एनटीआर



दूसरी तरफ वॉर 2 साल 2019 में रिलीज हुई वॉर का सीक्वल है. वॉर ने वर्ल्डवाइड 474 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और अब तो फिल्म में आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर की एंट्री हो गई है तो अब सोच सकते हैं कि फिल्म का कलेक्शन कहां पहुंचेगा. यशराज स्पाई यूनिवर्स की एक भी स्पाई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है और वॉर 2 यशराज घराने की छठी स्पाई फिल्म है.



कुली का पलड़ा कैसे भारी?



बीते सप्ताह दोनों ही फिल्मों की इंटरनेशनल मार्केट में प्री-सेल्स शुरू हो चुकी है. नॉर्थ अमेरिका में कुली एडवांस बुकिंग में 2 मिलियन डॉलर (17 करोड़ रुपये) कमा चुकी है. वहीं, खाड़ी देशों में भी फिल्म का तगड़ा क्रेज है. इसके अलावा मलेशिया, यूके और सिंगापुर में भी खूब टिकट बुक हो रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो नॉर्थ अमेरिका और अन्य देशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग की कमाई का आंकड़ा 4 मिलियन डॉलर यानी 34 करोड़ रुपए हो चुका है. इस वक्त ओवरसीज में एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा कमाई का आंकड़ा (66 करोड़ रुपये) लियो का है, जो कि लोकेश की ही फिल्म है.



भारत में एडवांस बुकिंग



दूसरी तरफ वॉर 2 नॉर्थ अमेरिका में 500 हजार डॉलर के करीब ही पहुंची है, जो कि कुली की एडवांस बुकिंग का चौथा हिस्सा है, जबकि ओवरसीज में कुल 1 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है. ऐसे में कुली हिंदी फिल्म वॉर 2 से काफी आगे है. आपको बता दें, कुली की भारत के केरल और तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. कुली ने केरल में 3 करोड़ रुपये एडवांस बुकिंग में कमा लिए है. वॉर 2 की कल 10 अगस्त से भारत में एडवांस बुकिंग ओपन होने जा रही है.



