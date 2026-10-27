‘ऋतिक रोशन खुशकिस्मत हैं कि उन्हें सबा आजाद मिलीं’, एक्स वाइफ सुजैन खान ने पति की गर्लफ्रेंड की तारीफ में कही ये बात 

सुजैन खान ने अपने एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन के साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करने, सबा आजाद के साथ अपने रिश्ते और अपने मौजूदा पार्टनर अर्सलान गोनी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने आपसी सम्मान और परिवार में स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. सुजैन खान ने अपने एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन के साथ बदलते रिश्तों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे परिपक्वता और आपसी सम्मान की बदौलत, अलग होने के बाद भी वे एक स्थिर पारिवारिक माहौल बनाए रखने में कामयाब रहे हैं. अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ जाने के बावजूद, यह कपल अपने दो बेटों, रेहान और हृदान के माता-पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के लिए एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है.

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुजैन ने बताया कि ऋतिक रोशन के साथ उनका रिश्ता आज भी मजबूत है. उन्होंने कहा कि उनका ध्यान हमेशा अपने बच्चों की भलाई और उनकी खुशी पर रहता है. उन्होंने बताया कि अलग होने के बाद भी, समझदारी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता ने परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण और सहयोगी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

ऋतिक और सबा के रिश्ते पर बोलीं सुजैन

ऋतिक रोशन और अभिनेत्री-गायिका सबा आजाद के रिश्ते पर बात करते हुए, सुजैन खान ने सबा की जमकर तारीफ की. उन्होंने सबा को एक बेहतरीन इंसान बताया. सुजैन खान ने कहा कि ऋतिक को दोबारा प्यार पाकर खुश और सुरक्षित देखकर उन्हें भी खुशी होती है. उन्होंने कहा कि ऋतिक बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें ऐसा पार्टनर मिला है.

सुजैन खान ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात की और अभिनेता अर्सलान गोनी के साथ अपने रिश्ते के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि वे दोनों एक-दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल सही समय पर आए, जब उन्हें उस प्यार और सहारे की जरूरत थी जो आज वे एक-दूसरे को देते हैं. भविष्य को लेकर सुजैन खान ने कहा कि वे अर्सलान गोनी के साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहती हैं. चाहे रास्ते में कोई भी चुनौती क्यों न आए. अपनी निजी जिंदगी के साथ-साथ सुजैन खान अपने काम पर भी ध्यान दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने 'इतारा ज्वेल्स' (Itara Jewels) के साथ मिलकर अपना ज्वेलरी कलेक्शन 'ओह माय गॉड' (Oh My God) लॉन्च किया है.