ऋतिक रोशन की चचेरी बहन, दो फिल्मों में आ चुकी है नजर, नाम सुन याद आ जाएगी कश्मीर की मशहूर शॉल

बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर आगे बढ़ रहीं पश्मीना रोशन के लिए उनका परिवार हमेशा से सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा रहा है. मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की बेटी होने के साथ-साथ पश्मीना उन्हें अपना मार्गदर्शक, सबसे बड़ा सहारा और जीवन का सबसे अहम प्रेरणास्रोत मानती हैं. अपने पिता से मिले संस्कार, अनुशासन और जीवन की सीख को वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझती हैं. अपने जन्मदिन के खास मौके पर पश्मीना की जिंदगी के इसी खूबसूरत पहलू को जानना दिलचस्प है.

पश्मीना के लिए उनके पिता की पहचान सिर्फ एक दिग्गज संगीतकार तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपने पिता को हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो बड़ी से बड़ी सफलता के बावजूद विनम्र, अनुशासित और परिवार के प्रति समर्पित रहे हैं. वह मानती हैं कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया है कि सफलता, शोहरत और उपलब्धियां कभी भी रिश्तों, अपनों और मानसिक शांति से बड़ी नहीं हो सकतीं. जहां राजेश रोशन की संगीत यात्रा ने उन्हें जुनून और समर्पण का महत्व समझाया, वहीं एक पिता के रूप में मिले प्यार और भरोसे ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाया.

अपने बचपन को याद करते हुए पश्मीना बताती हैं कि घर में हमेशा संगीत का माहौल रहता था. उन्हें आज भी अपने पिता का संगीत रचते समय पूरी तरह उसमें डूब जाना याद है। उस उम्र में उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पिता की धुनें एक दिन करोड़ों लोगों की यादों और भावनाओं का हिस्सा बनेंगी. लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ी हुईं और लोगों से अपने पिता के संगीत के प्रति प्यार के बारे में सुना, उन्हें उनकी कला और उपलब्धियों की असली अहमियत समझ आने लगी.

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पश्मीना के लिए उनके पिता के साथ रिश्ता बेहद भावनात्मक है. अगर उन्हें इस रिश्ते को किसी एक गीत के जरिए बयां करना हो तो वह फिल्म 'याराना' का सदाबहार गीत 'छू कर मेरे मन को' चुनेंगी. इस गीत की पंक्ति 'तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा' उन्हें अपने पिता की याद दिलाती है. उनके मुताबिक, राजेश रोशन हमेशा उनके सबसे बड़े सहारे और मार्गदर्शक रहे हैं. मुश्किल वक्त हो या आत्मविश्वास की कमी, पिता का प्यार और विश्वास उन्हें हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

पिता से मिली सबसे बड़ी सीख के बारे में बात करते हुए पश्मीना कहती हैं कि हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बने रहना ही जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कला है. वह बताती हैं कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया है कि किसी भी फैसले से पहले खुद को भीतर से स्थिर करना चाहिए और आवेग में आने के बजाय शांत मन से निर्णय लेना चाहिए. वह रुडयार्ड किपलिंग की कविता 'इफ' की उस पंक्ति को भी अपने जीवन से जोड़ती हैं, जिसका अर्थ है कि जब चारों ओर लोग अपना धैर्य खो रहे हों, तब भी इंसान को अपना संयम और विवेक बनाए रखना चाहिए. पश्मीना के शब्दों में, "असली ताकत तूफानों से लड़ने में नहीं, बल्कि उनके बीच भी खुद को स्थिर बनाए रखने में है."

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पश्मीना के लिए पिता के साथ बिताए छोटे-छोटे पल ही सबसे अनमोल हैं. साथ बैठकर खाना खाना, बातें करना, हंसना और परिवार के साथ वक्त बिताना उनके लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं है. वह अपने पिता को दुनिया का सबसे बेहतरीन पापा मानती हैं और उनके प्यार, मार्गदर्शन व समर्पण के लिए खुद को खुशकिस्मत समझती हैं.

अपने जन्मदिन पर पश्मीना की यह सोच उनके व्यक्तित्व का एक खूबसूरत पहलू सामने लाती है. एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद, जिसकी पहचान भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में बेहद खास है, वह अपनी जिंदगी में रिश्तों, विनम्रता, अनुशासन और मानसिक संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं. अपने पिता से मिली इन्हीं सीखों को साथ लेकर पश्मीना रोशन न सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

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