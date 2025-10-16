पार्टी में ऐसा लॉकेट पहनकर पहुंचे ऋतिक रोशन, जमी रह गईं फैन्स की निगाहें, देखते ही कहा कृष 4 आने वाली है

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक बार फिर अपने लुक से सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है. मौका था फिल्ममेकर रमेश तौरानी की ग्रैंड दिवाली पार्टी का, जहां ऋतिक अपनी पार्टनर सबा आज़ाद के साथ पहुंचे. पार्टी में ऋतिक ने ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहनकर सिंपल लेकिन क्लासी लुक अपनाया, वहीं सबा पारंपरिक सलवार सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं. दोनों ने साथ में कैमरे के सामने पोज दिए, और उनकी केमिस्ट्री देखकर फैन्स दिल हार बैठे. लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ऋतिक रोशन के पेंडेंट में थी. जिसे देखने के बाद फैन्स ने उनके लुक में एक दिलचस्प डिटेल नोटिस की.

ये भी पढ़ें; 89 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन के नाती की किस्मत बदलेंगे धर्मेंद्र, इस फिल्म में एक्टिंग करते आएंगे नजर

The announcement feels like it's about to drop any minute. Hrithik's teasing game is on point ????#Krrish4 #HrithikRoshan pic.twitter.com/ozHJsTjI3c — Greek God (@trends_HRITHIK) October 15, 2025

फैन्स ने पकड़ा कृष वाला हिंट

ऋतिक रोशन हमेशा की तरह बेहद स्मार्ट और स्टाइलिश दिख रहे थे. लेकिन जल्द ही फैन्स का ध्यान ऋतिक के पेडेंट पर गया. उन्होंने एक ऐसा पेंडेंट पहना था जो काफी हद तक कृष मास्क जैसा दिख रहा था. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया कि शायद कृष 4 की तैयारी अब सच में शुरू हो चुकी है. एक फैन ने ये पिक पोस्ट करते हुए लिखा कि ऋतिक टीजिंग गेम में एक्सपर्ट हैं. एक फैन क्लब ने ऋतिक सबा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जरा जूम इन करो, कुछ खास दिखेगा. वहीं दूसरे फैन ने लिखा कि पहले जैकेट पर कृष मास्क, अब गले में पेंडेंट. लगता है #Krrish4 का प्रमोशन शुरू.

2027 में रिलीज हो सकती है कृष 4

दरअसल, हाल ही में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश रोशन ने बताया कि कृष 4 पर काम अब फिर से ट्रैक पर आ गया है. उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है. अब बजट फाइनल हो गया है. इसलिए अगले साल के बीच में शूटिंग शुरू की जा सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बहुत बड़ी है. इसलिए पहले से ही सबकुछ तय करना होगा. उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म साल 2027 में रिलीज करने की प्लानिंग है.