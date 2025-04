हाउसफुल की कॉमेडी पर मत जाइए, बजट पर नजर दौड़ाइए, बन गई है हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म

अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की फिल्म हाउसफुल 5 का जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म से जुड़ा पहला टीजर भी रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन के अलावा जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं.

लेकिन हाउसफुल 5 की कॉमेडी और स्टारकास्ट से ज्यादा इस फिल्म का बजट सुर्खियों में आ गया है. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की मानें तो अक्षय कुमार की इस फिल्म का बजट करीब 375 करोड़ रुपये है. हालांकि इसको लेकर मेकर्स की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बात करें हाउसफुल 5 के टीजर की तो टीजर में फिल्म से जुड़े 18 कलाकारों को दर्शकों से रूबरू करवाया गया है. टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार एक बार फिर से दर्शकों हंसाने वाले हैं.

#Housefull5 is one of the MOST EXPENSIVE films in the Hindi film industry with reported budget to be around ₹375Cr. It's a big franchise that has never aimed to please the critics, but rather the audiences. If they have a good laugh, the film will work. Fingers crossed 🤞