हेमा मालिनी ने सबसे प्यारी सहेली रेखा को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा- हम दोनों की मां...

हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के चाहने वालों की कमी नहीं है. एक्ट्रेस 76 साल की उम्र में भी राजनीति और नृत्यकला में सक्रिय हैं, लेकिन इसी के साथ वे अपने करीबी लोगों पर प्यार लुटाने का मौका नहीं छोड़ती. हेमा मालिनी ने बॉलीवुड की आइकॉनिक अभिनेत्री रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है और दिल को छू जाने वाली बात कही है. ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपनी करीबी दोस्त रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने रेखा के साथ अपनी पुरानी फोटोज शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है, "आज एक बहुत ही प्यारी दोस्त रेखा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! अंदर से बाहर तक खूबसूरत, आइकॉनिक, उम्र से परे खूबसूरत रेखा इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक रही हैं, हमेशा मेरी अच्छी सेहत की कामना करती रही हैं."

एक्ट्रेस ने आगे लिखा," हम दोनों की मां हमारी प्रेरणा शक्ति थीं और हिंदी सिनेमा में हमारे करियर बनाने की ज़िम्मेदार रही हैं. रेखा और मेरी जातीय पृष्ठभूमि हमें एक साथ बांधती है और हम अक्सर तमिल में पूरी आत्मीयता से बात करते हैं...ईश्वर से प्रार्थना है कि वह प्यारी रेखा को जीवन भर खुशियां और संतुष्टि प्रदान करें."हेमा मालिनी की बड़ी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है. ईशा ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे, रेखा जी, आपको बहुत-बहुत सारा प्यार और स्वास्थ्य भेज रही हूं."हेमा के अलावा जैकी श्रॉफ ने भी रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने रेखा की पुरानी फोटोज का एक वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. जैकी ने वीडियो पर रेखा की फिल्म का ही गाना 'आपकी आंखों में कुछ' लगाया है और जन्मदिन की बधाई दी है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी रेखा के साथ फोटो पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने रेखा को 'रेखा मां' कहकर संबोधित किया है. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे रेखा आप ही हमेशा सिनेमा की ओजी रहेंगी.'

रेखा आज 71वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्ट्रेस 'अंजाना सफर' से डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया. फिल्म को दोबारा एक दशक बाद दूसरे नाम से रिलीज किया गया. इस फिल्म से रेखा को खास पहचान नहीं मिली, लेकिन रेखा उसी वक्त 'सावन-भादो' की शूटिंग कर रही थी. इस फिल्म ने न सिर्फ पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि रेखा की जिंदगी भी बदल दी.