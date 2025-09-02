हेमा मालिनी ने एक साथ बेचे अपने दो फ्लैट, इतने करोड़ में फाइनल हुई डील

भाजपा नेता और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई के अंधेरी पश्चिम, ओशिवारा इलाके में स्थित अपने दो फ्लैट बेचे हैं. इन फ्लैटों की बिक्री से उन्हें कुल 12.50 करोड़ रुपये मिले. यह जानकारी प्रॉपर्टी पोर्टल स्क्वायर यार्ड्स ने IGR की वेबसाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर शेयर की. रजिस्ट्रेशन अगस्त 2025 में हुआ था. दोनों फ्लैट ओशिवारा में पॉपुलर ओबेरॉय स्प्रिंग्स रेजिडेंशयल कॉम्पलेक्स में मौजूद हैं.

बेचे गए फ्लैट की कीमत क्या है?

दस्तावेजों के मुताबिक हर फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 847 वर्ग फुट और बिल्डअप एरिया लगभग 1,017 वर्ग फुट था. दोनों फ्लैट 6.25-6.25 करोड़ रुपये में बिके. इसके साथ ही हर फ्लैट के लिए एक कार पार्किंग स्पेस भी सौदे में शामिल था. सेल के समय, हर फ्लैट पर 31.25 लाख रुपये की स्टांप फीस और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी चुकाई गई.

अंधेरी पश्चिम क्यों खास है?

मुंबई का अंधेरी पश्चिम और ओशिवारा इलाका ऊंची इमारतों, शॉपिंग हब, एंटरटेनमेंट ऑपशन्स और बेहतरीन सोशल लाइफ के लिए जाना जाता है. यह इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसवी रोड, लोकल ट्रेनों और वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन से जुड़ा हुआ है. इस वजह से, यहां से बीकेसी, गोरेगांव और अंधेरी ईस्ट जैसी प्राइम जगहों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि इस इलाके की मांग हमेशा बनी रहती है.

हाल ही में घर खरीदने वाले सेलिब्रिटी

पिछले कुछ सालों में कई फिल्म और टीवी सितारों ने भी इस इलाके में अपने घर खरीदे हैं. इनमें रणदीप हुड्डा, जयदीप अहलावत, गुरमीत चौधरी, गौहर खान, जैद दरबार, रोनित बोस रॉय और कार्तिक आर्यन जैसे नाम शामिल हैं. अंधेरी वेस्ट में प्रीमियम हाउसिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण, यह जगह सेलिब्रिटीज और निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है.