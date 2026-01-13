हेमा मालिनी ने अभी तक नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, बताई ये वजह, जानकर दुखेगा दिल

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस बीती 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को धर्मेंद्र के फैंस के साथ-साथ फैमिली ने भी देखा. फिल्म की स्क्रीनिंग पर सनी देओल और बॉबी देओल भी पहुंचे थे. इस फिल्म से देओल फैमिली की अमिट यादें जुड़ चुकी हैं, लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत स्टार हसबैंड की आखिरी फिल्म अभी तक नहीं देखी है. एक्ट्रेस ने इसका कारण भी बताया है कि उन्होंने फिल्म इक्कीस अभी तक क्यों नहीं देखी है. हेमा ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने अभी तक इस फिल्म को क्यों नहीं देखा है. हेमा ने जो कारण बताया है उसे जानकर कोई भी भावुक हो सकता है.



हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी इक्कीस?

जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म इक्कीस देखी है? तो इस पर ड्रीम गर्ल ने कहा, 'जब फिल्म रिलीज हुई, मैं मथुरा आ गई. मुझे मथुरा में कुछ काम करने हैं. मैं अभी भी इस फिल्म को नहीं देख पाई हूं. यह बहुत अच्छी होगी. क्योंकि मेरी बेटियां भी बता रही हैं. जब मेरा दुख कम होने लगेगा मैं इसे जरूर देखूंगी'. बता दें, फिल्म इक्कीस को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स बैनर तले यह फिल्म बनी है, जोकि सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी, शौर्य और शहादत को श्रद्धांजलि देती है. अरुण खेत्रपाल कम उम्र में परम वीर चक्र पाने वाले जांबाज सोल्जर थे. इस रोल को अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा ने प्ले किया है. उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फीमेल लीड रोल में नजर आई हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम रोल में दिखे हैं. धर्मेंद्र ने अरुण खेत्रपाल के पिता का रोल प्ले किया है.



धर्मेंद्र की दो-दो प्रेयर मीट पर हेमा का रिएक्शन

इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की दो-दो प्रेयर मीट पर भी जवाब दिया. बता दें, धर्मेंद्र के निधन पर एक प्रेयर मीट सनी देओल और दूसरी हेमा मालिनी के घर पर हुई थी. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'हमारा रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा और प्यार भरा रहा है. आज भी वैसा ही है. मुझे नहीं पता लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ है. बस लोगों को बात बनाने का शौक है. मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? क्या मुझे क्लियर करना जरूरी है? यह मेरी निजी जिंदगी है. हम खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. बस इतना ही, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है. मुझे नहीं पता लोग क्या-क्या कहानियां बना रहे हैं. यह बहुत दुख की बात है कि लोग दूसरों के दुख का फायदा उठाकर कुछ भी लिख देते हैं. इसलिए मैं ऐसी अटकलों का जवाब देना ठीक नहीं'. बीती 24 नवंबर को धर्मेंद्र का उम्र संबंधी बीमारी के चलते 89 साल की उम्र में निधन हो गया था.