मिलिए बॉलीवुड की दूसरी ड्रीम गर्ल से! हेमा मालिनी से हूबहू मिलता है चेहरा, धर्मेंद्र भी कहेंगे- मेरी बीवी कौन है

सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिखने में हूबहू हेमा मालिनी लग रही है. हेमा मालिनी की हमशक्ल बताई जाने वाली इस लड़की का नाम चारुल उप्पल है.

Hema Malini की हमशक्ल को देख लोग हुए हैरान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को भला कौन नहीं जानता! उनकी खूबसूरती, मुस्कान और शालीनता ने लाखों दिलों पर राज किया है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की ने सबका ध्यान खींच लिया है, जो हूबहू हेमा मालिनी जैसी दिखती है. लोग देखकर यकीन नहीं कर पा रहे कि ये असली हेमा हैं या उनका डुप्लीकेट! वायरल वीडियो में नजर आने वाली इस लड़की का नाम चारुल उप्पल (Charul Uppal) है. उनके वीडियो में उनकी शक्ल-सूरत, एक्सप्रेशन और स्टाइल बिल्कुल हेमा मालिनी से मेल खाते हैं. साड़ी, ज्वेलरी और बालों का वही क्लासिक हेमा लुक देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं.

चारुल के कई वीडियो इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, जिनमें वो पुराने बॉलीवुड गानों पर परफॉर्म करती दिखाई देती हैं. कई बार उनके एक्सप्रेशन इतने नैचुरल होते हैं कि दर्शक उन्हें देखकर कहते हैं- 'ये तो बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हैं'. वहीं एक यूजर ने वीडियो पर लिखा है, 'धर्मेंद्र भी कन्फ्यूज हो जाएं'. चारुल के वीडियो पर फैंस के मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, 'बिलकुल हेमा मालिनी लगती हैं आप'. दूसरे ने मजाक में कहा, 'धर्मेंद्र जी भी देखकर सोचेंगे- मेरी बीवी कौन है'. वहीं कुछ फैंस ने उन्हें 'नई ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड'. कहना शुरू कर दिया है.

क्या बॉलीवुड में मिलेगा मौका?

चारुल उप्पल का ये लुक और एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे वो 70s की किसी क्लासिक फिल्म से निकलकर आई हों. अब देखना ये है कि क्या बॉलीवुड उन्हें भी 'नई ड्रीम गर्ल' के रूप में अपनाता है या नहीं. लेकिन इतना तो तय है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने तहलका मचा दिया है.
 

