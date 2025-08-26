विज्ञापन

हेमा मालिनी ने कर ली गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी, फूलों वाली बनारसी साड़ी में दिखीं ड्रीम गर्ल

हेमा मालिनी ने गणेश उत्सव की शुरुआत से पहले झलक दिखा दी है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही घर में बप्पा का वेलकम करने को तैयार हैं.

Read Time: 3 mins
Share
हेमा मालिनी ने कर ली गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी, फूलों वाली बनारसी साड़ी में दिखीं ड्रीम गर्ल
हेमा मालिनी धूमधाम से ये उत्सव मनाती हैं (ये पुरानी तस्वीर है)
नई दिल्ली:

गणेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का जो अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. बॉलीवुड सितारे भी इस मौके पर पूरे दिल से बप्पा का स्वागत करते हैं. चाहे पूजा की तैयारी हो या ट्रेडिशनल लुक में खुद को सजाना, सब कुछ बहुत खास होता है. इसी कड़ी में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं. हर साल की तरह इस बार भी हेमा मालिनी ने इस खास अवसर पर अपने ट्रेडिशनल अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई उनकी ये तस्वीरें गणपति बप्पा के स्वागत से पहले की तैयारियों की झलक हैं. 

तस्वीरों की बात करें तो हेमा मालिनी वाइन कलर की बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं, जो उन पर बेहद खूबसूरत लग रही है. इस साड़ी का गोल्डन कलर का बॉर्डर है, जो इसकी शान को और बढ़ा देता है. पूरी साड़ी पर फूलों के डिजाइन हैं, जो इसे पारंपरिक होने के साथ-साथ एलीगेंट भी बना रहे हैं. हेमा ने बालों में गुलाब का फूल लगाया हुआ है और बालों को एक खूबसूरत जूड़े में बांधा है, जो उनके लुक को और भी निखार रहा है.

इसके अलावा, उनके माथे पर छोटी सी बिंदी है जो उनकी सादगी को और भी सामने ला रही है. हेमा ने हैवी गहनों की जगह बेहद हल्की लेकिन क्लासी ज्वेलरी पहनी है, जिसमें कानों के छोटे से झुमके और हाथों में एक-एक सुंदर कंगन शामिल हैं. इस पूरे लुक में सजी-धजी हेमा मालिनी शालीन नजर आ रही हैं. तस्वीरों में उनकी मुस्कान भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार, गणेश उत्सव मनाने का समय आ गया है. बप्पा का स्वागत करने के लिए मैं अपनी पसंदीदा पारंपरिक पोशाक पहनकर तैयार हूं. आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान गणेश आप सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं.'

इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, आज भी वही ड्रीम गर्ल हो आप!. एक और फैन ने लिखा, आपका लुक दिल को छू गया. तो एक ने उन्हें 'गणेश उत्सव की रानी' का टैग दिया. बहुत से यूजर्स ने उनके पोस्ट पर 'जय गणेशा' और 'बप्पा मोरया' जैसे शब्दों के साथ ढेर सारे दिल और फूल वाले इमोजी भेजे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini, Hema Malini Instagram, Hema Malini Age, Hema Malini Movie, Hema Malini Saree Look, Hema Malini Love Story, Hema Malini Ganesh Chaturthi, Ganesh Chaturthi 2025, Ganesh Chaturthi Celebration, Ganesh Chaturthi Wishes, Ganesh Chaturthi Songs, Bappa Idols, Eco Friendly Ganesh Chaturthi, Ganpati Bappa Morya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com