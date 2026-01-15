विज्ञापन

ओटीटी पर रिलीज हुई हीर एक्सप्रेस, जानें कहां देखें

2025 में दर्शकों के दिलों को जीतने वाली फिल्म हीर एक्सप्रेस अब जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. हीर एक्सप्रेस ने सिनेमाघरों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

Read Time: 2 mins
Share
ओटीटी पर रिलीज हुई हीर एक्सप्रेस, जानें कहां देखें
ओटीटी पर रिलीज हुई हीर एक्सप्रेस, जानें कहां देखें
नई दिल्ली:

2025 में दर्शकों के दिलों को जीतने वाली फिल्म हीर एक्सप्रेस अब जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. हीर एक्सप्रेस ने सिनेमाघरों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इस फिल्म को समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. अब हीर एक्सप्रेस ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. साल 2025 की इस चर्चित फिल्म ने सिनेमाघरों में 5 हफ्तों से भी ज्यादा कारोबार किया और देशभर में लाखों टिकटें बिकीं. दिविता जुनेजा की नेचुरल एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों और समीक्षकों से भरपूर सराहना मिली.  

लंदन में शूट हुई इस फिल्म में दिविता जुनेजा और प्रीत कमानी के अलावा कई दिग्गज कलाकार जैसे आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा और मेघना मलिक भी शामिल हैं. अगर आप इस फिल्म को सिनेमा में देखने से चूक गए हैं, तो अब घर बैठे ही जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म के गानों ने भी करोड़ों व्यूज बटोरे. तनिष्क बागची का संगीत और जावेद अली, निखिता गांधी, असीस कौर व जसबीर जस्सी की आवाजों ने फिल्म को और भी खास बना दिया है.  यही वजह है कि ‘हीर एक्सप्रेस' जियो हॉटस्टार पर रिलीज के दिन से अब तक लगातार ट्रेंड कर रही है और दर्शकों की पसंद बनी हुई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Heer Express, Heer Express Movie, Heer Express OTT Release, Heer Express On Jio Hotstar, Heer Express OTT Release Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com