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हरीश राणा का निधन, इच्छा मृत्यु का ये केस सुन नम हुईं देशभर की आंखें, याद आई ऋतिक रोशन की ये फिल्म

Harish Rana Death Case: दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश राणा का निधन हो गया है. इच्छा मृत्यु का भारत का ये पहला केस है. इस संवेदनशील मुद्दे पर 16 साल पहले एक फिल्म बन चुकी है.

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हरीश राणा का निधन, इच्छा मृत्यु का ये केस सुन नम हुईं देशभर की आंखें, याद आई ऋतिक रोशन की ये फिल्म
साल 2000 में आई थी संजय लीला भंसाली की गुजारिश
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े गाजियाबाद के युवक हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) देने की अनुमति दे दी. इस मामले में ताजा अपडेट आई तो देशभर की आंखें नम हो गईं. हरीश राणा को मुक्ति मिल चुकी है. हरीश ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरीं सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कहा. वह पिछले 13 साल से कोमा में थे. हरीश राणा भारत के ऐसे पहले शख्स थे जिन्हें पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी गई थी.

इच्छा मृत्यु पर बन चुकी है फिल्म

हरीश राणा का ये केस एक परिवार की असलियत है, आपबीती है लेकिन इस तरह की कहानी 16 साल पहले पर्दे पर आई थी. ये फिल्म बनाई थी संजय लीला भंसाली ने और इस फिल्म का नाम था गुजारिश. गुजारिश में ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. कहा जाता है कि सलमान खान ने भंसाली को क्रिस्टोफर नोलन की मशहूर फिल्म “द प्रेस्टीज” की डीवीडी दिखाई थी. उस फिल्म से प्रेरणा लेकर भंसाली ने “गुजारिश” बनाई. 

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फिल्म में ऋतिक रोशन एक जादूगर ईथन के किरदार में थे. एक एक्ट के दौरान पर एक्सिडेंट का शिकार होते हैं और इसके बाद पैरालाइज हो जाते हैं. अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से परेशान ईथन अपनी जिंदगी खत्म करने की इजाजत के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर करता है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली थी लेकिन ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस को खूब वाहवाही मिली थी. फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ ऐश्वर्या राय भी थीं. ऐश्वर्या राय, ईथन की केयर टेकर के किरदार में थीं. 

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