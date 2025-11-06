रात, रेत और हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ, नताशा स्टैनकोविक के नए फोटोशूट ने मचाई सनसनी

एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्टैनकोविक सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. फिलहाल उनका लेटेस्ट फोटोशूट सुर्खियों में है. इस फोटोशूट में वह रात के अंधेरे में रेत पर अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं. नताशा का ये फोटोशूट उनके फैन्स को खासा पसंद आ रहा है. नताशा ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में गोल्डन स्टार्स बनाए और उनकी तस्वीरें भी गोल्ड स्टार से कम नहीं लग रही हैं.

हार्दिक की जिंदगी में आया नया प्यरा

अब हार्दिक और नताशा की बात करें तो दोनों मूव ऑन कर चुके हैं और बेटे अगस्त्य को मिल कर पाल कर रहे हैं. दोनों को-पेरेंटिंग पर राजी हुए थे और ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. कभी नताशा अगस्त्य के साथ नजर आती हैं तो कभी हार्दिक बेटे को संभालते नजर आते हैं. इस बीच हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. क्रिकेटर ने मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ अपना रिलेशन ऑफीशियल कर दिया है. हाल में हार्दिक अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए थे. बर्थडे की पोस्ट के बाद से ही ये साफ हो गया कि हार्दिक किसी को डेट कर रहे हैं. अब तो वे सोशल मीडिया पर माहिका के साथ पोस्ट करते ही रहते हैं.

अभी हार्दिक की एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी. पोस्ट में एक वीडियो थी जिसमें हार्दिक गाड़ी धोते नजर आ रहे थे और इस बीत माहिका आकर उन्हें प्यार से किस करती हैं. दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है. हालांकि रिश्ता कितना लंबा चलता है ये तो समय ही बताएगा.