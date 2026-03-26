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धुरंधर 2 से एक दिन बाद रिलीज हुई ये फिल्म, तीन दिन में कमा डाले 1300 करोड़, बनी 8वीं सबसे ज्यादा देखी गई मूवी

Box Office पर कमाई की जैसे ही बात हो रही है फिलहाल सबकी जुबान पर धुरंधर 2 का ही नाम है लेकिन इस बीच एक फिल्म ने आकर कमाई के नए रिकॉर्ड ही बना डाले.

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धुरंधर 2 से एक दिन बाद रिलीज हुई ये फिल्म, तीन दिन में कमा डाले 1300 करोड़, बनी 8वीं सबसे ज्यादा देखी गई मूवी
इस फिल्म के आगे फीकी दिख रही धुरंधर 2
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नई दिल्ली:

रयान गोसलिंग की फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी ने पहले तीन दिनों के वीकेंड में दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस शानदार, धुंआधार परफॉर्मेंस के साथ यह फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर काबिज हो गई. रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2: द रिवेंज ने भी जबरदस्त शुरुआत की है. यह फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन में दूसरे नंबर पर रही और बॉलीवुड के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए पहले पांच दिनों में ही 700-800 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई.

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धुरंधर 2 ने भारत में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े. दोनों फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. प्रोजेक्ट हेल मेरी ने उत्तर अमेरिका में 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ओपनिंग की, जबकि धुरंधर 2 ने डोमेस्टिक मर्केट में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई और विदेशी बाजारों में भी अच्छी कमाई की.

यह मुकाबला हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते कॉम्पिटीशन को दिखाता है. धुरंधर 2 ने भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक ओपनिंग दर्ज की, जिसने कई पुरानी रिकॉर्ड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

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बता दें कि रायन गोसलिंग की यह फिल्म साल 2026 में दुनिया भर में 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. बॉक्स ऑफिस मोजो पर दिए गए डेटा के मुताबिक इस फिल्म ने सेंड हेल्प और एक और फिल्म को पीछे छोड़कर इस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का मुकाम हासिल कर लिया है. टिकट खिड़की पर कमाई की जबरदस्त रफ्तार की वजह से यह जल्द ही टॉप 5 में भी शामिल हो जाएगी. टॉप 5 में जगह बनाने के लिए, इसे 'गॉट' की $174.4 मिलियन की कुल कमाई को पीछे छोड़ना होगा.

2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

पेगासस 3 – 599.3 मिलियन डॉलर
2. हॉपर्स – 242.4 मिलियन डॉलर
3. वुथरिंग हाइट्स – 234.4 मिलियन डॉलर
4. स्क्रीम 7 – 193.8 मिलियन डॉलर
5. गोट – 174.4 मिलियन डॉलर
6. ब्लेड्स ऑफ द गार्डियंस – 168.5 मिलियन डॉलर
7. स्केयर आउट – 160.0 मिलियन डॉलर
8. प्रोजेक्ट हेल मैरी – 140.9 मिलियन डॉलर
9. बूनी बियर्स: द हिडन प्रोटेक्टर – 139.3 मिलियन डॉलर
10. सेंड हेल्प – 93.8 मिलियन डॉलर

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