गुरु रंधावा ने नोरा को फोटो शेयर कर विश किया बर्थडे तो एक्ट्रेस ने किया ये कमेंट, फैन्स बोले- मैटर चल रहा है

दरअसल, Nora Fatehi के बर्थडे पर गुरु रंधावा ने अपनी और नोरा की एक बहुत ही प्यारी फोटो पोस्ट की थी. इस फोटो में दोनों का लुक देखते ही बना रहा था. फोटो में गुरु ब्लैक कलर के सूट में बहुत ही डैशिंग तो नोरा उन्हीं के साथ ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस, नेक पीस और रेड लिपस्टिक में गॉर्जियस नजर आ रही थीं. फोटो में गुरु नोरा के पीछे खड़े होकर पोज दे रहे हैं. इसे शेयर करते हुए गुरु रंधावा ने लिखा था, "Wishing my dear @norafatehi a very happy birthday ❤️ Keep shining always 💥" यानी "माय डिअर नोरा फतेही को हैप्पी बर्थडे. हमेशा मुस्कुराती रहो". वैसे तो गुरु की इस पोस्ट पर सभी कमेंट कर नोरा को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान नोरा के कमेंट की तरफ चला गया है.

Guru Randhawa के इस प्यार भरे पोस्ट के जवाब में नोरा ने कमेंट बॉक्स में तीन हार्ट इमोजी बनाए हैं. नोरा के इस जवाब के बाद फैन्स अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने Nora Fatehi के जवाब पर कमेंट करते हुए लिखा है, "कुछ तो मैटर चल रहा है". तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है, "शादी कर लो आप दोनों. यू लुक गुड टुगेदर". वहीं एक और यूजर लिखते हैं, "सेटिंग हो गई है क्या मैडम?". बता दें, नोरा फतेही गुरु रंधावा के साथ 'नाच मेरी रानी' और 'डांस मेरी रानी' जैसे गानों में दिखी दे चुकी हैं.

