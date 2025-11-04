विज्ञापन

मैं वहां से 3 घंटे में निकल गया... शाहरुख खान के मन्नत में हुई पार्टी से निकल आए थे गुलशन देवैया, बताई ये वजह

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 में नजर आ रहे बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर मन्नत में हुई एक पार्टी का किस्सा सुनाया.

Read Time: 2 mins
Share
मैं वहां से 3 घंटे में निकल गया... शाहरुख खान के मन्नत में हुई पार्टी से निकल आए थे गुलशन देवैया, बताई ये वजह
शाहरुख खान के मन्नत में हुई पार्टी से निकल आए थे गुलशन देवैया
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 में नजर आ रहे बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर मन्नत में हुई एक पार्टी का किस्सा सुनाया है. एक्टर भी इस पार्टी में शामिल हुए थे और शाहरुख-गौरी ने उनका स्वागत भी किया था. लेकिन एक्टर वहां खुद को अनकंफर्ट फील करने लगे और वहां से निकल गए. एक इंटरव्यू में कांतारा स्टार ने पार्टी का पूरा किस्सा बताया. एक्टर के मुताबिक वह पार्टी में 3 घंटे तक रहे थे और फिर अनकंफर्टेबल फील कर वहां से निकल गए. आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था एक्टर के साथ ?

शाहरुख की पार्टी में गुलशन देवैया
एक इंटरव्यू में इस किस्से को सुनाते हुए एक्टर ने बताया, 'हम कल्की की कार से गए थे, मन्नत की एंट्री का गेट अलग है, वैसा नहीं जैसा लोगों को लगता है, शाहरुख-गौरी ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, शाहरुख ने भी मुझसे अच्छे से बात की, पार्टी में एक ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस जोएल एटगर्टन भी थीं, जिनसे मेरी सबसे लंबी बातचीत हुई थी, उन्हें देखने के बाद मैं यही सोचता रहा कि उन्हें कहीं तो देखा है, पार्टी में पहुंचे सभी लोग नामी-ग्रामी थे, पार्टी में बहुत क्राउड था, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, सब एक-दूजे से बातें कर रहे थें, पार्टी के हर कोने से बातों का शोर आ रहा था'.  

'3 घंटे बाद वहां से निकल गया'
एक्टर ने आगे बताया, 'मैं उस पार्टी में 3 घंटे तक रहा, लेकिन अनकंफर्ट महसूस करता रहा था, मैं उस पार्टी में खुद को अकेला पा रहा था, मुझे लगा कोई मेरा नहीं है, मुझे ऐसा लगा, बड़े-बड़े लोग वहां मौजूद थे, कई लोग थे, लेकिन सबसे नहीं मिल पाया, अगर मैं चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनापन महसूस करूं, तो मुझे ऐसी कंडीशन में खुद को मजबूत बनाना होगा, लेकिन वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत भारी थे और मैं वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हां उस समय ऐसा लगता था'.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gulshan Devaiah, Gulshan Devaiah And Shah Rukh Khan, Gulshan Devaiah  film, Gulshan Devaiah Age, Gulshan Devaiah News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com