सामंथा की इस फिल्म से टॉलीवुड में डेब्यू करेंगे गुलशन देवैया, आर.माधवन होंगे हीरो

हेट स्टोरी के एक्टर अब सामंथा रुथ प्रभु की इस फिल्म से टॉलीवुड में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं.

कन्नड़ के बाद अब टॉलीवुड डेब्यू को तैयार गुलशन देवैया
गुलशन देवैया अपनी कमाल की एक्टिंग से बॉलीवुड में मशहूर हैं. हाल ही में वह ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म 'कांतारा : चैप्टर 1' में नजर आए थे, जहां उनकी एक्टिंग को खूब तालियां मिली थीं. फिल्म में वह विलेन बने थे. इस फिल्म से एक्टर ने कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू किया था और अब गुलशन देवैया अपने टॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. टॉलीवुड में वह हाल ही में शादी रचाने वालीं एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म से डेब्यू करेंगे. दरअसल, सामंथा के प्रोडक्शन हाउस ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स के बैनर तले बनी रही फिल्म 'मां इंति बंगारम' में गुलशन देवैया अहम रोल में नजर आने वाले हैं और सामंथा भी इस फिल्म मे एक्ट्रेस होंगी.

गुलशन देवैया का रोल कैसा है?
फिल्म 'मां इंति बंगारम' में आर माधवन भी होंगे. माधवन और सामंथा फिल्म की लीड स्टार कास्ट है. हाल ही में फिल्म 'मां इंति बंगारम' का मुहूर्त हुआ था, जिसमें गुलशन भी पहुंचे थे. गुलशन अपने टॉलीवुड डेब्यू को लेकर बेहद खुश और एक्साइटेड हैं. इस पर एक्टर का कहना है, 'मुझे सामंथा के साथ एक अच्छी फिल्म की तलाश थी, अब मुझे लगता है कि सपना सच हो गया है और फिल्म एकदम सही समय पर आ रही है'. गुलशन ने फिल्म और अपने रोल के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी. एक्टर ने अपने रोल के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका यह रोल बहुत चैलेंजिंग है.

गुलशन का वर्कफ्रंट

अब गुलशन ने इस रोल में फिट होने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. गुलशन के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' में उन्होंने कुलशेखर नामक राजा का रोल किया था, जो कांतारा के जंगलों को नष्ट करना चाहता है. 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 850 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. यह फिल्म बीती 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हुई थी. हालिया रिलीज वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली में भी एक्टर को देखा गया था. फिलहाल उनकी झोली में 'मां इंति बंगारम' के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं हैं. साल 2024 में उन्हें सीरीज बैड कॉप और फिल्म झांसी का राजकुमार में देखा गया था.


 

