3 महीने की नवजात बच्ची को खो देने पर सुनीता आहूजा का छलका दर्द, आज मेरी दो बेटियां होतीं...

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया है कि अपनी तीन महीने की बेटी को खो देना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था.उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को प्रीमैच्योर बर्थ की वजह से खो दिया. गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी. सुनीता ने अपने YouTube चैनल पर उषा काकड़े के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर को याद किया. सुनीता ने उस समय के बारे में बताया जब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी एक प्रीमैच्योर बच्ची को खो दिया था. सुनीता से उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय के बारे में पूछा गया था. सुनीता ने बताया, “जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो वह प्रीमैच्योर पैदा हुई थी.वह तीन महीने तक मेरी गोद में थी, लेकिन उसके फेफड़े ठीक से डेवलप नहीं हुए थे. इसलिए एक रात वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और मेरी गोद में ही उसकी मौत हो गई. यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था. आज मेरी दो बेटियां और एक बेटा हो सकता था.”

2024 में सुनीता ने Hauterrfly से बातचीत में अपनी दूसरी बेटी को खोने के बारे में बताया था. उस समय उन्होंने कहा था, “उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी. वह आठ महीने में पैदा हुई थी, लेकिन हमने उसे तीन महीने बाद खो दिया. मैं गोविंदा के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी.

उन्होंने बताया, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई थी. मुझे नहीं पता था कि मुझे भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं सिंगापुर से भारी चॉकलेट बैग ले आई और मुंबई पहुंचने पर मेरा वाटर बैग फट गया.”