गोविंदा का था 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर? सुनीता आहूजा बोलीं- ये सब करने की उम्र नहीं...

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो कुछ ऐसे बयान दे देती हैं जिसके बाद चर्चा में आ जाती हैं. इस बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है.

गोविंदा के अफेयर को लेकर पत्नी सुनीता ने किया खुलासा
नई दिल्ली:

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ महीनों से अपनी शादी में अनबन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस कपल ने कई बार अटकलों पर विराम लगाया है, लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अब, एक हालिया इंटरव्यू में, उन्होंने गोविंदा के एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर के बारे में खुलकर बात की, जिसके कारण दोनों सेपरेट हुए हैं. पारस एस छाबड़ा के साथ उनके आबरा का डाबरा शो पर पॉडकास्ट के दौरान, सुनीता ने सभी महिलाओं को सलाह दी कि वे इनकम का कोई सोर्स रखें और अपने पतियों पर निर्भर न रहें. ये वाकई बहुत अच्छा चल रहा है. व्लॉगिंग के चार महीने के अंदर ही मुझे यूट्यूब पर सिल्वर बटन मिल गया. एक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए.

गोविंदा के अफेयर को लेकर सुनीता ने किया रिएक्ट

सुनीता ने कहा- खुद पैसा कमाने से एक अलग ही खुशी मिलती है. आपके पति पैसे देते हैं, लेकिन दस बार मांगने के बाद एक बार देते हैं. आपकी अपनी कमाई आपकी अपनी है. उन्होंने आगे कहा कि वह अपने पति गोविंदा से एक बड़ा घर मांगना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि वह बेटी टीना और बेटे यश के साथ चार बेडरूम वाले घर में रहती थीं. गोविंदा उनके साथ नहीं रहते. ये घर हमारे लिए छोटा है. मैं इस पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहती हूं 'चीची, मेरे लिए पांच बेडरूम वाला एक बड़ा हॉल वाला घर खरीद दो, वरना देखो तुम्हारा क्या होता है. गोविंदा के साथ उनकी परेशान शादी और एक्टर के अफेयर को लेकर चल रही अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने जवाब दिया- मैंने मीडिया से कई बार कहा है कि मैंने भी ऐसा सुना है. लेकिन जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैं कुछ भी घोषित नहीं कर सकती. मैंने सुना है कि वो एक मराठी एक्ट्रेस है.

गोविंदा के अफेयर पर बोलीं सुनीता

सुनीता ने आगे कहा- अभी ये सब करने की उम्र नहीं है. गोविंदा को अपनी बेटी और बेटे यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन, मैंने भी अफवाहें सुनी हैं और कहा है कि जब तक मैं मुंह नहीं खोलूंगी, किसी भी बात पर भरोसा मत करना. मैंने मीडिया से भी कहा है कि मैं हमेशा सच बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती.

गोविंदा और सुनीता आहूजा 1987 में शादी के बंधन में बंधे थे.इस कपल ने अपनी शादी को शुरुआती कुछ सालों तक सीक्रेट रखा, जब तक कि 1989 में उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म नहीं हो गया. गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे हैं - टीना और बेटा यशवर्धन.

