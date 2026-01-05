गोविंदा का फिर दिखा आंटी नंबर वन अवतार, फैंस बोले- आंटी नंबर वन रिटर्न्स बना दो यार

बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वो किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि एक खास एडवर्टाइजमेंट की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल, गोविंदा लहर चप्पल ब्रांड के एक की ऐड में नजर आ रहे हैं लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा, क्योंकि गोविंदा इसमें अपने 28 साल पुराने कैरेक्टर को निभाते नजर आ रहे हैं. वो करैक्टर जिसने सभी को खूब एंटरटेन किया, आइए आपको दिखाते हैं गोविंदा का ये वायरल वीडियो.

28 साल बाद फिर आंटी बनें गोविंदा

इंस्टाग्राम पर poojaslibrary नाम से बने पेज पर गोविंदा की एक वायरल एडवर्टाइजमेंट का वीडियो शेयर किया गया है, ये वीडियो लहर फुटवियर का है जिसमें गोविंदा लाल रंग का सूट पहने नजर आ रहे हैं और अपने आंटी नंबर वन के किरदार को एक बार फिर निभा रहे हैं. इस वीडियो में गोविंदा अलग-अलग किरदारों में नजर आते हैं और ये बताते हैं कि लहर चप्पल हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए एक सही ऑप्शन है. साथ में गोविंदा एक मैसेज दे रहे हैं कि फैशन की कोई सीमा नहीं है. ब्रांड ये दिखाना चाहता है कि फैशन सिर्फ पुरुष और महिला तक सीमित नहीं बल्कि हर इंसान अपनी पसंद और आराम के हिसाब से फैशन को चुन सकता है. सोशल मीडिया पर गोविंदा के एडवर्टाइजमेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

फैंस को याद आई 28 साल पुरानी आंटी नंबर वन

गोविंदा की फेमस फिल्म आंटी नंबर वन 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें गोविंदा एक महिला के किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके रोल को खूब पसंद किया गया था, उनकी कॉमिक टाइमिंग देसी अंदाज फैंस को हमेशा पसंद आता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा पहले की तुलना में अब फिल्मों में कम नजर आते है, लेकिन टीवी शो, रियलिटी प्रोग्राम और स्टेज शोज के जरिए वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं.