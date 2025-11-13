विज्ञापन

गोविंदा की बहन को देखा है? 20 दिन की बच्ची को छोड़ दुनिया को कहा अलविदा, मां को याद कर इमोशनल हुईं बेटी

Govinda sister Rare Photo: गोविंदा की भांजी आरती सिंह मां को याद कर इमोशनल हुईं और एक फोटो शेयर कर लिखा- 'मैं हर सांस में प्यार जताना चाहती हूं'

गोविंदा की बहन को देखा है? 20 दिन की बच्ची को छोड़ दुनिया को कहा अलविदा, मां को याद कर इमोशनल हुईं बेटी
गोविंदा की बहन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल
नई दिल्ली:

सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनके बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आईं. लेकिन अब वह डिस्चार्ज हो गए हैं. वहीं फैंस से उन्होंने अपने ठीक होने की बात कही. लेकिन इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा में आई, जो थी उनकी बहन पद्मा शर्मा की, जिनका निधन कैंसर से हुआ था. दुखद बात यह है कि जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटी के केवल 20 दिन की थी. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पद्मा शर्मा के बच्चे एक्टर कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह हैं. वहीं एक्ट्रेस आरती सिंह ने बुधवार को मां को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए मां की एक तस्वीर शेयर की, जिसे फैंस ने पहले कभी नहीं देखा.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां की एक खूबसूरत तस्वीर साझा की और साथ में दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा. इस पोस्ट में उन्होंने फैंस के साथ अपनी भावनाओं और यादों को साझा किया. उनका यह पोस्ट अब इंटरनेट पर वायरल है. आरती के इंस्टाग्राम पोस्ट में मां की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो साझा की और कैप्शन में लिखा, ''यह तस्वीर सच में मेरी मां की है. मैं उनको बहुत याद कर रही हूं. पिछले कुछ हफ्तों में मां की याद ज्यादा आ रही है.''

आरती ने पोस्ट में दिल की बात लिखते हुए कहा, ''मैं अपने अंदर मां को महसूस कर रही हूं. मुझे कभी अपनी मां से प्यार जाहिर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं हर सांस में यह प्यार जताना चाहती हूं.'' उन्होंने अपनी पोस्ट में इमोजी का भी इस्तेमाल किया. आरती सिंह की बात करें तो, उन्होंने अभिनय की शुरुआत 2007 में टीवी शो 'मायका' से की थी. इस शो में उन्होंने सोनी मल्होत्रा खुराना का किरदार निभाया था. इसके बाद वे स्टार प्लस के शो 'गृहस्थी' में रानो और 'थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है' में मुग्धा के किरदार में नजर आईं.

2011 में उन्हें एकता कपूर के शो 'परिचय- नई जिंदगी के सपनों का' में सीमा के रूप में देखा गया, जिसके बाद उन्होंने कलर्स टीवी के 'उतरन' में कजरी की भूमिका निभाई. इसके अलावा, वह शो 'देवों के देव… महादेव' में भी नजर आईं. कॉमेडी शो जैसे 'किलर कराओके अटका तो लटका', 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ', और 'कॉमेडी क्लासेस' में भी उन्होंने कॉमिक टैलेंट का प्रदर्शन किया.

2016 में वह 'ससुराल सिमर का' में माधवी की भूमिका में दिखाई दीं और फिर एंड टीवी के 'वारिस' में अंबा के मुख्य किरदार के रूप में देखा गया. 2019 में उन्होंने 'बिग बॉस 13' में हिस्सा लिया और चौथे रनर-अप के रूप में उभरीं. इस दौरान उन्होंने अपने करियर में आए लंबे ब्रेक और मानसिक दबाव के बारे में भी खुलकर बताया. 2023-2024 में वह शो 'श्रावणी' में चंद्र भानु ठाकुर के नेगेटिव किरदार में नजर आईं.

