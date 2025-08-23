विज्ञापन

2015 में फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड से डेब्यू करने वाली टीना अब म्यूजिक वीडियोज और फैशन जगत में एक्टिव हैं. उनकी सादगी, स्टाइल और मेहनत उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाते हैं.

गोविंदा की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पापा की तरह ही डांस और म्यूजिक की दीवानी
गोविंदा की बेटी टीना आहूजा 10 खास तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार गोविंदा की बेटी टीना आहूजा लुक्स के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी बड़े सपनों के साथ ही की थी. बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ीं टीना हमेशा से अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थीं. हालांकि उन्हें गोविंदा जैसी बड़ी पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं मिली, लेकिन वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट से जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं. 2015 में फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड से डेब्यू करने वाली टीना अब म्यूजिक वीडियोज और फैशन जगत में एक्टिव हैं. उनकी सादगी, स्टाइल और मेहनत उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाते हैं.
 

टीना आहूजा बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की बेटी हैं. स्टार किड होने की वजह से उन पर हमेशा लोगों की नजर रहती है.


टीना का असली नाम नर्मदा आहूजा है. फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर टीना रखा, जो आज उनकी पहचान है.
 

उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई और ट्रेनिंग मुंबई और लंदन से की है. यही वजह है कि वो स्क्रीन पर काफी कॉन्फिडेंस के साथ नजर आती हैं.
 

साल 2015 में टीना ने फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड से डेब्यू किया. इस फिल्म में उनके साथ गिप्पी ग्रेवाल और गीता बसरा भी थे. इसके अलावा वो ड्राइविंग में क्रेजी में भी नजर आईं.
 

हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन टीना की सादगी और फ्रेश लुक को दर्शकों ने नोटिस किया.
 

टीना ने फिल्मों के अलावा म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है. उनका गाना मिलो न तुम काफी पसंद किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.
 

टीना को फैशन और फिटनेस का बहुत शौक है. वो अक्सर अपने स्टाइलिश फोटोशूट और इवेंट्स के फोटोज शेयर करती रहती हैं. फिल्में न होने के बावजूद टीना अहूजा हमेशा अपने लुक्स को लेकर तारीफ बटोरती हैं.
 

इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टीना काफी एक्टिव हैं. वो अपनी निजी जिंदगी, फैशन टिप्स के अलावा अक्सर अपनी क्यूट फैमली पिक्स भी अपलोड करती हैं
 

टीना का मानना है कि नेपोटिज्म सिर्फ शुरुआत दिला सकता है, लेकिन असली सफलता मेहनत और टैलेंट से ही मिलती है.
 

फैंस को उम्मीद है कि टीना को जल्द ही एक अच्छी फिल्म या वेब सीरीज में बड़ा रोल मिलेगा. जिससे उनका करियर नई उड़ान भरेगा.
 

