गोविंदा और सुनीता आहूजा ने किया गणपति विसर्जन, बेटे संग डांस करते दिखे हीरो नंबर वन

तलाक की अफवाहों का खंडन करने के बाद गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा गणपति विसर्जन के दौरान साथ में डांस करते नजर आए. इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. क्लिप में वाइट कुर्ते पजामे में हीरो नंबर वन नजर आ रहे हैं. जबकि सुनीता आहूजा सूट में दिख रही हैं. वहीं गोविंदा के बेटे यश गणपति बप्पा को गोद में उठाए हुए हैं. इससे पहले सुनीता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गोविंदा के साथ बप्पा के सामने पोज देते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की. इस पोस्ट में वह अपने बेटे यशवर्धन, अपनी मां और एक्टर मनीष कोइराला के साथ कैमरे के सामने खड़ी नजर आईं. उन्होंने बस "गणपति बप्पा मोरया" लिखा और साथ में लाल दिल और हाथ जोड़े इमोजी भी लगाए.

गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गोविंदा और सुनीता एक साथ सार्वजनिक रूप से नज़र आए, जिससे उनके तलाक की अफवाहों पर विराम लग गया.

इससे पहले, गोविंदा के मैनेजर ने अभिनेता के अपनी पत्नी से तलाक की खबरों को खारिज कर दिया था. आईएएनएस से बात करते हुए, शशि सिन्हा ने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने खुलासा किया कि हालांकि सुनीता ने अदालत में दस्तावेज़ दायर किए थे, लेकिन शुरुआती दौर में ही मामला सुलझ गया था और अब दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है. "नहीं, किसी ने ये शरारत की है. ये बहुत पुरानी बात है. कुछ नया नहीं है. तलाक जैसा कुछ नहीं होने वाला है. सब कुछ बेहतर हो रहा है. सब ठीक है. बहुत जल्द, सभी को अच्छी खबर मिलेगी,"