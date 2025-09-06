बढ़ती उम्र का गोविंदा पर दिखा असर, 61 साल के एक्टर का टूटा दांत देख फैंस हुए परेशान, बोले- हमारे चीची अब...

गोविंदा का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में उनका डांस, उनकी कॉमेडी और उनकी दो-दो पत्नी वाली फिल्में जहन में आती है. गोविंदा के चार्म का अपना अलग औरा रहा है. भले ही गोविंदा आज कमबैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब उनका दौर था, तो स्टार्स उनके आगे टिक नहीं पाते थे. बल्कि कई एक्टर्स तो यह मान चुके हैं कि गोविंदा के साथ काम करने का मतलब है कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि गोविंदा फिल्म में अपनी एक्टिंग से अपने साथ वाले एक्टर का रोल खा जाते थे. ऐसा संजय दत्त भी बोल चुके हैं. इसलिए कई एक्टर उनके साथ फिल्म करने से डरते थे. 61 साल के गोविंदा का लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है.



एक्टर का बदला लुक

गोविंदा के चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर अब दिखने लगा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपनी हंसी से फैंस को इंप्रेस करने वाले चीची का एक दांत भी निकल गया है. आज एयरपोर्ट पर गोविंदा को स्पॉट किया गया, जहां उनकी बत्तीसी में से एक दांत कम नजर आया. इस वीडियो को देख उनके फैंस हैरान हैं और अपने चहेते स्टार के लिए चिंता जता रहे हैं. कईयों ने गोविंदा के इस लुक का मजाक भी बनाया है और कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी शेयर किए हैं. बल्कि गोविंदा के फैंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पर यूजर्स क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.



गोविंदा का टूटा दांत

गोविंदा का यह हाल देख एक ने लिखा है, 'अब असली गोविंदा भी डुप्लीकेट लगने लगे हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'गोविंदा का एक दांत कहां गया'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'इस उम्र में फिर भी सही दिख रहे हैं'. एक ने मजाक में लिखा है, 'लगता है पत्नी सुनीता ने गोविंदा का दांत तोड़ दिया है'. एक और लिखता है, 'गोविंदा जी को डेंटिस्ट की जरूरत है'. बता दें, गोविंदा को पिछली बार साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था. इसके बाद से एक्टर बीते 6 साल से किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए हैं. हालांकि गोविंदा के फैंस अब उनके बच्चों के बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं.