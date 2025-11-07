वजन पर सवाल सुनते ही भड़कीं एक्ट्रेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया ऐसा जवाब कि सबकी हो गई बोलती बंद

साउथ एक्ट्रेस गौरी किशन इन दिनों अपनी फिल्म अदर्स के प्रमोशन में बिजी हैं. चेन्नई में हुए एक प्रेस इवेंट में जब वो फिल्म के डायरेक्टर अबिन हरिहरन और को-स्टार आदित्य माधवन के साथ मीडिया से बातचीत कर रही थीं, तभी एक पत्रकार ने उनसे उनके वजन को लेकर सवाल पूछ लिया. बस, फिर माहौल पूरी तरह बदल गया. उन्होंने कड़े लहजे में पत्रकार के सवाल का विरोध किया. गौरी का एक्सप्रेशन एक पल में बदल गया और उन्होंने तुरंत कहा- मेरा वजन आपको क्यों परेशान करता है? इसका फिल्म से क्या लेना देना? आइए आपको बताते हैं कि गौरी ने इस इंटरेक्शन के दौरान कैसे पत्रकार की बोलती बंद की.

गौरी का करारा जवाब- बॉडी शेमिंग को मजाक मत बनाइए

पत्रकार के इस सवाल पर गौरी ने सख्त लहजे में कहा- 'हर महिला का शरीर अलग होता है, और किसी को भी हमारे शरीर पर कमेंट करने की अनुमति नहीं है'. उन्होंने आगे कहा- 'मैं किरदारों पर आधारित फिल्में करती हूं, और मेरा काम ही मेरी पहचान है, न कि मेरा बॉडी शेप'. जब पत्रकार ने सफाई दी कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो गौरी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया- 'मुझे ये मजाक नहीं लगा. बॉडी शेमिंग को मजाक बनाना बंद करें'. उन्होंने ये भी कहा कि ये जेंडर बायस का एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे सवाल मेल एक्टर्स से कभी नहीं पूछे जाते. गौरी के इस जवाब पर पूरा हॉल शांत हो गया और उनकी हिम्मत की हर कोई तारीफ करने लगा.

Gowri did an amazing job. The moment you call out a disrespectful and an unnecessary question - a whole lot of shouting down happens.

So proud that someone so young stood her ground and pushed back.



No male actor gets asked what his weight is. No idea why they asked a female… pic.twitter.com/BtKO6U7lpQ — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) November 6, 2025

सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त सपोर्ट

गौरी किशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और फैंस उनका जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा- गौरी ने जो किया वो काबिल-ए-तारीफ है. इतनी कम उम्र में इस तरह की सोच और हिम्मत बहुत बड़ी बात है. वहीं, लोगों ने फिल्म के हीरो आदित्य माधवन और डायरेक्टर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. बाद में आदित्य ने माफी मांगते हुए पोस्ट शेयर किया- 'मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी शेमिंग को सपोर्ट करता हूं'. गौरी का ये जवाब सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था...रिस्पेक्ट लुक्स से नहीं, काम से मिलती है.