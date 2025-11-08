बॉडी-शेमिंग पर यूट्यूबर को लताड़ने वाली गौरी किशन ने एनडीटीवी से कहा- यह पहली बार नहीं है...

साउथ फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस गौरी जी. किशन हाल ही में तब सुर्खियों में आ गईं जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह फिल्म 'अदर्स' के प्रमोशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूट्यूबर द्वारा वजन पर पूछे गए सवाल वह गुस्सा हो गईं. दरअसल, विवाद इस बात से शुरू हुआ जब एक यूट्यूबर ने गौरी के सह-कलाकार आदित्य माधवन से उनके वजन का हवाला देते हुए पूछा कि क्या किसी सीन के दौरान उन्हें उठाना मुश्किल था. इस सवाल पर जहां गौरी ने ना सिर्फ विरोध जताया बल्कि यूट्यूबर को करारा जवाब दिया. इसी को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत में गौरी किशन ने बताया कि यह पहली बार नहीं था, जो ऐसा हुआ है.

एनडीटीवी से खास बातचीत में गौरी ने इसे “बेवकूफी भरा” और “पेशे के लिए शर्मिंदगी” बताते हुए कहा कि यह पहली घटना नहीं, लेकिन अब वे चुप नहीं रहेंगी. उन्होंने कहा, “यह बहुत भारी रहा. ईमानदारी से कहूं, यह पहली बार नहीं हुआ है. लेकिन कल मैंने फैसला किया कि मैं इसे मजाक के रूप में नहीं ले सकती. कोई सम्मान नहीं था.” एक्ट्रेस ने बताया कि पहले भी कई बार उनके शरीर पर कैजुअल टिप्पणियां हुईं, जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया. “मुझे अफसोस है कि मैंने तब नहीं बोला. न सिर्फ अपने लिए, बल्कि इसलिए कि चुप रहने से यह अगली एक्ट्रेस के साथ भी होता रहेगा. कल मैंने इसे यूं ही जाने देने से इनकार कर दिया.”

“यह तो मजाक था” कहने वालों पर गौरी किशन ने कहा, “यह गैसलाइटिंग है. मुझे यह मजाकिया नहीं लगा. बॉडी-शेमिंग को नॉर्मल करना बंद करें.” एनडीटीवी ने जब पूछा कि क्या आपको उस दौरान सपोर्ट महसूस हुआ?” तो गौरी ने कहा, “नहीं. मैं कमरे में अकेली थी और बहुत देर तक पूरी खामोशी थी. सब चाहते थे कि मैं शांत हो जाऊं, बजाय इसके कि उस व्यक्ति को कुछ कहा जाए जिसने सवाल पूछा. आमतौर पर गुस्से में मैं रो सकती हूं या हकलाती हूं. लेकिन इस बार मैंने नहीं किया. मैंने अपनी जमीन पर डटकर खड़ा रही.”

आगे गौरी किशन ने प्रेस और क्रिएटर्स से अपील करते हुए कहा, “मेरे किरदार, मेरी तैयारी, मेरे काम के बारे में पूछें. खुद को नैतिक मानकों पर कायम रखें. महिलाओं को वस्तु न बनाएं. हानिकारक सवालों को ‘हल्का-फुल्का' कहकर खारिज करना बंद करें.” उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यूजरूम स्पष्ट दिशानिर्देश बनाएंगे और सनसनीखेज नहीं बनाएंगे. आगे के प्रौजेक्ट्स को लेकर गौरी ने कहा, “अपने काम पर ध्यान देकर. दूसरों पर और उन रोल पर जो मुझे चुनौती दें. और जब जरूरत पड़े, तब बोलते रहकर.”

बता दें कि प्रेस मीट में यूट्यूबर ने उनके को-एक्टर से पूछा कि सीन में गौरी को उठाने में कितनी मुश्किल हुई. गौरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, “यह असम्मानजनक है. आप एक महिला को उसके वजन तक सीमित कर रहे हैं. यह पत्रकारिता नहीं है.”