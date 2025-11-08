'गौरी किशन से माफी मांगता हूं, मुझे बोलना चाहिए था', बॉडी शेमिंग विवाद पर बोले आदित्य माधवन

तमिल सिनेमा के उभरते अभिनेता आदित्य माधवन ने हाल ही में अपनी को-स्टार गौरी किशन से माफी मांगी है. यह वही गौरी किशन हैं, जिन्हें उनकी आने वाली फिल्म 'अदर्स' के प्रमोशन इवेंट के दौरान एक यूट्यूबर ने बॉडी शेम किया था. उस वक्त आदित्य और फिल्म के डायरेक्टर अभिन हरीहरन भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन दोनों चुप रहे. अब आदित्य ने कहा, "मुझे बोलना चाहिए था, मुझे अफसोस है कि मैं उस समय कुछ नहीं बोला". इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद यूट्यूबर को जमकर ट्रोल किया गया.

'आत्मविश्वास से अपनी बात रख रही थीं गौरी'

आदित्य ने NDTV से बातचीत में कहा, "मैंने सोचा बीच में बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि गौरी बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात रख रही थीं. वह उस पल को संभाल चुकी थीं. लेकिन अब महसूस होता है कि शायद मुझे साथ देना चाहिए था". आदित्य ने बताया कि वह खुद भी बचपन में बॉडी शेमिंग का शिकार रह चुके हैं और इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा, "मैं मोटा बच्चा था, मुझे भी बहुत चिढ़ाया गया. इसलिए मैं जानता हूं कि ये कैसा लगता है".

'टीम सपोर्ट करती तो अच्छा लगता'

गौरी किशन ने भी बाद में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे किसी के बचाव की जरूरत नहीं थी, मैंने खुद जवाब दिया. लेकिन अगर टीम सपोर्ट करती तो अच्छा लगता". इस घटना के बाद पत्रकारों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उस यूट्यूबर के रवैये की निंदा की है. वहीं फैंस ने सोशल मीडिया पर गौरी के आत्मविश्वास और अदित्‍य की ईमानदारी की सराहना की है.