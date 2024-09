GOAT Worldwide Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन साउथ सुपरस्टार का जलवा, 50 करोड़ पार की वर्ल्डवाइड ओपनिंग, जानें कितने कमाए

The Greatest of All Time Worldwide Box Office Collection Day 1: सुपरस्टार तलपती अपनी नई फिल्म गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम के साथ एक बार फिर दहाड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. अभी तक केवल फिल्म के ट्रेलर और एडवांस बुकिंग की चर्चा थी. लेकिन अब 5 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म के रिव्यू तो सामने आ ही गए हैं. लेकिन पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने हासिल की है, जिसकी जानकारी सामने आ गई है, जो कि फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है.

ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयाबालन ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में गोट के पहले दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की जानकारी फैंस को दी है और बताया है कि यह वीकेंड फिल्म के लिए काफी जरुरी है. ट्वीट में मिली जानकारी के अनुसार, पहले दिन तमिलनाडु में 23.87 करोड़, आंध्रप्रदेश में 3.06 करोड़, कर्नाटक में 8.24 करोड़, केरल में 5.95 करोड़, बाकी शहरों में 1.69 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. बाकी 34.12 करोड़ की फिल्म ने कमाई हासिल की है. इसके बाद भारत में 76.93 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. इसके चलते फिल्म के टाइटल को साबित करने के लिए जेलर के 650 करोड़ 2.0 के 800 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ना होगा.

Joseph Vijay's #TheGreatestOfAllTime takes a DECENT opening at the world wide Box Office.



This weekend will be crucial for #Goat film.



Day 1 WW BO:



TN - ₹ 23.87 cr

AP/TS - ₹ 3.06 cr

KA - ₹ 8.24 cr

KL - ₹ 5.95 cr

ROI - ₹ 1.69 cr

OS - ₹ 34.12 cr [Reported Locs]



Total - ₹… — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 6, 2024

भारत में पहले दिन की कमाई की बात करें तो 43 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल कर ली है, जिसके बाद ऋतिक रोशन की फाइटर को फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है. जबकि फिल्म का बजट 400 करोड़ तक का बताया जा रहा है, जिसके चलते इस वीकेंड फिल्म को कमाल दिखाना होगा.

गोट की बात करें तो यह तलपती विजय की पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें सुपरस्टार का पिता और बेटे का डबल रोल है. जबकि मीनाक्षी चौधरी, मालविका शर्मा, प्रशांत और प्रभुदेवा भी फिल्म में मौजूद हैं. इस फिल्म को वेंकट शंकर प्रभु राजा ने डायरेक्ट किया है.