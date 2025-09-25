जाने तू या जाने ना की अदिति की 10 फोटो, 17 साल बाद भी बिलकुल नहीं बदली जेनेलिया, तीसरी पर बोलेंगे- रितेश किस्मत का धनी

बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा को माना जाता है. उनका खिलखिलाता चेहरा और नटखट अंदाज उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है. जेनेलिया बीते दो दशक से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और अपने स्टार हसबैंड रितेश देशमुख संग भी काम करती हैं. हाल ही में जेनेलिया को आमिर खान के साथ फिल्म सितारे जमीन पर देखा गया था. इस फिल्म में जेनेलिया के काम को लोगों ने खूब पसंद किया था. जेनेलिया इतने सालों में बिलकुल भी नहीं बदली हैं और उसकी सबूत हैं ये 10 तस्वीरें.

जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. उनकी खूबसूरती उनके फैंस के दिलों को आज भी धड़काती है. जेनेलिया अपनी क्यूट हरकतों से ही चर्चा में रहती हैं.

जेनेलिया ने साल 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में वह अपने स्टार हसबैंड रितेश देशमुख के साथ नजर आई थीं. रितेश की भी यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी.

जेनेलिया और रितेश ने लंबे समय तक एक-दूजे को डेट कर साल 2012 में शादी रचा ली थी. शादी से पहले दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और शादी के बाद भी कपल फिल्मों में काम कर रहा है.

रितेश से शादी रचाने के बाद जेनेलिया ने दो बेटों को जन्म दिया, जो अब काफी बड़े हो चुके हैं. रितेश-जेनेलिया के बच्चे लाइमलाइट में बने रहते हैं और अकसर एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स संग स्पॉट होते हैं.

जेनेलिया ने मस्ती, मेरे बाप पहले आप, जाने तू या जाने ना, लाइफ पार्टनर, फोर्स, तेरे नाल लव हो गया, जय हो, फोर्स 2, वेद, जूनियर और ट्रायल पीरियड जैसी फिल्मों में काम किया है.

जेनेलिया को मौजूदा साल में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर में भी देखा गया था. फिल्म में जेनेलिया ने आमिर खान की पत्नी का रोल किया था. फिल्म को आलोचकों ने खूब सराहा था.

जेनेलिया की अगली दो फिल्मों में राजा शिवाजी और पुलिस स्टेशन में भूत शामिल हैं. जेनेलिया की ये दोनों फिल्में साल 2026 में रिलीज हो सकती हैं. इसमें से एक फिल्म में रितेश भी होंगे.

फिल्मों से अलग जेनेलिया की एक दुनिया और है और वो है सोशल मीडिया. जेनेलिया बॉलीवुड एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा फनी रील बनाने वाली एक्ट्रेस हैं. वह अपने पति संग रील बनाती रहती हैं.

जेनेलिया और रितेश दोनों मिलकर खूब फनी रील बनाते हैं. जेनेलिया का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी फनी रील से भरा हुआ है. कई रील में जेनेलिया पति की चुटकी भी लेती नजर आती हैं.

जेनेलिया को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14.9 मिलियन फैंस फॉलो करते हैं. एक्ट्रेस अपने इंस्टा अकाउंट के जरिए ही अपनी फैंस से जुड़ी रहती हैं. वहीं, रितेश के इंस्टाग्राम पर 24 मिलियन फैंस हैं.